La cosecha de uvas viene hasta ahora con una merma general del 15% respecto al 2018, según datos oficiales del INV. En San Juan se llevan cosechados 20,55% menos y en Mendoza, 13,62% menos.

Finalmente ayer los gobiernos de Mendoza y San Juan firmaron el acuerdo diversificador de la cosecha 2019 que reemplazó al viejo acuerdo del mosto, y se estableció que el 29% del total de uvas cosechadas entre las provincias deberá ser destinada a la elaboración de mosto, la exportación de vinos, la elaboración de pasas o la comercialización de uva en fresco. Es decir, cualquier otro uso que no sea el de producir vino para el mercado interno, para reducir los stocks que hacen bajar los precios de la uva. San Juan pretendía establecer un cupo del 35% mientras que Mendoza pedía un 25%, y finalmente se convino entre las partes el 29%. El ministro de Producción local, Andrés Díaz Cano, explicó que esta provincia aceptó reducir el porcentaje porque se está produciendo una importante merma en la cosecha. En efecto, de acuerdo a los datos del INV de uvas cosechadas al 24 de marzo, San Juan lleva recolectados 356 millones de kilos, con un 20,5% de merma respecto a igual fecha del año pasado; mientras que Mendoza ya recolectó 716 millones de kilos, que son un 13,62% menos que a esta altura del 2018. En total, en el país ya se cosecharon 1.170 millones de kilos, que significan 206,7 millones de kilos de uvas menos que la cosecha pasada, es decir, una merma del 15,9%. En cuanto a la elaboración de mosto, mientras San Juan ya alcanzó el 39,8%, los mendocinos llevan un 7,6%, y en el total país el mosto elaborado es el 15,9% de lo cosechado hasta ahora.



El acuerdo fue firmado ayer pasado el medio día, por los gobernadores Sergio Uñac en San Juan y el mendocino Alfredo Cornejo, cada uno en su provincia, ya que por cuestiones de agenda no lograron reunirse, explicó Díaz Cano.



El ministro destacó que una de las particularidades que acordaron ayer las provincias debido a la actual coyuntura es ir aumentando año a año ese porcentaje ‘’para que los destinos de la uva no vayan a vino para el mercado interno y no incidan en los stocks de elaboración. Es la primera vez en 24 años que el acuerdo vitivinícola interprovincial no establece un cupo obligatorio sólo de mosto, y se produce en momentos donde se debieron inyectar fondos oficiales para ayudar a levantar la cosecha.



Controles en ruta pasan a Producción

Los puestos de barreras fitosanitarias ubicadas en las rutas de ingreso a la provincia dejaron de estar bajo la jurisdicción del Senasa y a partir del 1 de abril están bajo la órbita del Ministerio de Producción, lo que implica que toda la recaudación ahora ingresará directamente a la provincia. Ayer salió publicado en el Boletín Oficial la firma del decreto provincial que establece esa potestad. Al mismo tiempo, el titular de la cartera, Díaz Cano, firmó un convenio con la Cámara de Comercio Exterior que garantiza la continuidad de la entidad (y de la empresa contratada por esta) en el mecanismo de implementación de los programas de combate contra las plagas que afectan la producción, tanto de la polilla de la vid como de la mosca de los frutos. Eso garantiza también la continuidad laboral de unos 80 trabajadores. Según datos extraoficiales, las barreras fitosanitarias recaudan unos $6 millones. Díaz Cano dijo que por el momento no se prevé un aumento del canon que pagan los automovilistas al ingresar a la provincia.