A esta altura ya nadie objeta que la pandemia traerá graves consecuencias económicas y en el municipio de San Martín quieren acercar soluciones a los vecinos para que puedan afrontar la crisis poniendo en marcha una iniciativa innovadora. Esta semana las autoridades comunales lanzan el programa "Billetera virtual San Martín", una moneda virtual para la economía social, que permite intercambiar alimentos o servicios sin billetes de curso legal, a través de una billetera digital que se descarga en el celular por medio de una aplicación, una vez que se es aceptado en la comunidad que integre el grupo.

Se trata de una iniciativa que se viene probando con éxito en zonas de La Plata y Gualeguaychú, se maneja a través de una mutual, y que por primera vez ha sido captada por un municipio que la impulsará en esta provincia. Allí las personas pueden intercambiar productos o todo tipo de servicios sin plata, lo que resulta la puerta de entrada para las personas que por falta de capacidad de ingresos no pueden acceder al mercado y autoabastecerse, algo que resulta muy frecuente en épocas como las actuales. Es algo parecido a un trueque, pero a diferencia de este no se requiere entregar una contrapartida en otro producto o servicio de similares características o valores de forma inmediata. Funciona como una cuenta corriente entre los miembros que participan, y cuando alguien entrega un producto o servicio y no necesita llevarse nada del oferente, le queda un saldo a favor en su billetera digital, que lo puedo usar cuando lo desee. Para ello se usa la tecnología "blockchain" (cadena de bloques) que utilizan las criptomonedas y que garantiza la seguridad del dinero digital. Para ingresar, cada persona que tenga algo para intercambiar deberá bajar del Playstore la aplicación Moneda Par a su celular, que es la billetera virtual que se usará en San Martín. El intendente Cristian Andino informó que esta app para sistemas Android tiene órdenes de pago virtuales para comprar. Explicó que la persona que descarga la aplicación genera un usuario que es informado al administrador que es el municipio, y este le va a asignar un crédito virtual inicial de 1.000 pares para iniciar las transacciones, y hasta 1.000 pares más de crédito negativo (como un crédito descubierto o "fiado"). Cada par es igual a un peso. Entonces cada vendedor le pone precio a su producto o servicio en pesos o pares. Por ejemplo, si un productor vende un bolsón de verdura en 1.000 pesos o pares a un contador, se le carga a su billetera virtual un crédito de 1.000 que más tarde puede utilizar para adquirir harina o bebidas a otro integrante de la comunidad que participe del programa. A su vez, al contador se le restaran 1.000 pares de su billetera. Cuando preste algún servicio a un miembro de la comunidad y le cobre por ejemplo 2.000 pesos, tendrá crédito disponible para seguir comprando en el mercado virtual de San Martín. ""Es estimular la economía desde el intercambio de bienes y servicios. Incluso alguien que comienza un emprendimiento podrá participar. Es como un trueque moderno, sobre las bases del mutualismo", dijo Andino. El marco legal del sistema está avalado por la mutual Conexión, que opera en Buenos Aires para la economía social. Andino creó en su comuna una filial de esa mutual que está a cargo de Evelyn Madueño -contadora del municipio sanmartiniano- y un equipo de otras cuatro personas. Madueño explicó que la comercialización se hará de dos formas. Una es a través de un grupo de Facebook que se creará donde todos los integrantes van a promocionar sus bienes y servicios, con los precios y la forma de envío o retiro. Otra alternativa son las ferias, que se harán periódicamente en el departamento, para que los miembros de la comunidad se visiten, conozcan; y se lleven de inmediato sobre todo los bienes materiales que se irán comprando con la billetera cargada en el celular. Andino dijo que ahora arranca la etapa para incorporar e inscribir interesados y luego las capacitaciones. Estiman que en un mes ya estará funcionando.

Dónde anotarse

El municipio ha generado un formulario para que los interesados en la billetera virtual se anoten completando sus datos: https://forms.gle /LHD5n1KVmnD4VisNA

La prueba piloto arranca en San Martín pero hay planes de extenderse a zonas vecinas.