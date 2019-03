El tercer mes del año arrancó con nuevas subas de precio en los alimentos. Productos muy sensibles en la canasta familiar como la leche y sus derivados, y la carne, vienen con subas de hasta el 10%, mientras que el azúcar.

Con el inicio de marzo, una nueva tanda de aumentos de alimentos está llegando a los comercios por parte de los proveedores, con remarcaciones de algunos artículos que llegan hasta el 10% respecto al mes de febrero, indicó la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA). Las inundaciones, y los aumentos de combustibles y energía son las causas de los ajustes.



Si bien la vicepresidenta de la entidad, Andrea López; dijo que a los supermercadistas se les está haciendo ‘’muy difícil’’ trasladar todos los aumentos de precios al cliente en forma generalizada debido a la caída de las ventas, es de esperar que tarde o temprano lleguen a las góndolas.



Según la entidad, los principales aumentos se focalizan en los lácteos -leches, quesos y yogur- y en carnes, pero también ya hay algunas industrias alimenticias que están enviando remarcaciones de hasta el 5% en azúcar. En un par de negocios mayoristas consultados agregaron que también se esperan retoques en los próximos días en harinas, y con ello, subas en el pan, panes lactales, fideos y galletas. Además, en productos como el café y el aceite surgirán en los próximos días los aumentos estacionales, propios de esta época del año. Por ejemplo, se esperan subas de entre el 5 al 7% en los precios de los productos de Cabrales, una de las marcas líderes de café.

Las inundaciones y las subas de combustible y energía empujan las remarcaciones.

Por fuera de los alimentos, también se advierten subas promedio del 10% en los papeles higiénicos, rollos de cocina y servilletas. La razón de los aumentos es variada: en los casos de los artículos más sensibles como la carne y la leche, es producto de las terribles inundaciones que sufrió la cuenca ganadera esta temporada, y todos coinciden que es de esperar que ante la falta de oferta por la pérdida de vacunos, los precios seguirán subiendo. También hay subas estacionales y otras que responden a los aumentos de energía y combustible que impactan en la elaboración y distribución de los productos.



Manolo González, desde Café América Mayorista, explicó que hay ‘’una fuerte distorsión’’ en este momento y que en muchos casos no se puede generalizar, porque en el mismo rubro hay proveedores que hacen remarcaciones y otros, no. Uno de los jugadores fuertes que están en dificultades financieras es Molinos Cañuelas y eso encarece los productos que fabrica, pero otras empresas más chicas no viven esas circunstancias y no están subiendo. Desde el área de compras a proveedores, Jorge Casas; añadió por ejemplo que en el azúcar el incremento no es parejo y que hay alternativas más económicas en las segundas marcas. ‘’En San Juan no somos formadores de precios y debemos hacer ingeniería como pagos de contado o compras de volumen para tener mejores precios’’, agregó Casas.



En cuanto a las ventas, la demanda en los comercios se ha visto resentida por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que obliga a buscar las segundas y terceras marcas y los reemplazos más económicos. Los mayoristas que venden a los almacenes locales dicen que hay rubros en los que la caída es más notoria, tales como bazar y descartables. Por ejemplo en el rubro limpieza se vende más jabón de lavar en polvo que el líquido, que es más caro.





10 por ciento es el aumento máximo que sufrirán los precios de algunos alimentos en las góndolas a partir de este mes. El incremento mínimo será del 5 por ciento.

>> El asado y mate, en la cuerda floja

El precio de la carne, uno de los rubros que más siente el consumo doméstico, arrancó el año en alza. Hasta el mes pasado había alcanzado una suba de casi el 40%, una cifra similar a lo que aumentó durante todo el 2018. Ahora, sumará hasta un 10% extra, y lo atribuyen a las inundaciones en la Pampa húmeda, que dificultó la salida de animales de los campos para la faena, y a que están creciendo las exportaciones. Ayer se conoció que otro alimento muy demandado como es la yerba podría subir más de un 50% a partir de abril. De concretarse, llegaría a $150 el kilo, cuando hoy se consigue a $99 en Precios Cuidados.