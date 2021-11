El índice de salarios del total registrado mostró en septiembre una suba mensual de 4,7%, como consecuencia de un incremento de 3,6% en el sector privado y un aumento de 6,6% en el sector público, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Asimismo, el Índice de salarios total verificó un incremento de 4 % en septiembre de 2021 respecto al mes anterior, como consecuencia de la suba en los salarios registrados de 4,7% y el aumento en los salarios del sector privado no registrado de 0,8%.



Según el Indec, el Índice de salarios total registrado acumuló en los últimos 12 meses un aumento de 55,4%, como consecuencia de un incremento de 55,2% en el sector privado registrado y un aumento del 55,9% en el sector público.



En tanto, el Índice de salarios total mostró un crecimiento de 51,3% en los últimos 12 meses, como consecuencia de una suba de 55,4% en el total registrado y de 33,8% en el sector privado no registrado.



Los resultados del componente no registrado incluido en este período están basados en información del relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) efectuado durante el primer y segundo trimestre de 2021, el cual se ha visto afectado por las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio, aclaró el Indec.