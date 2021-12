La actividad industrial durante octubre creció 8,7% interanual, con lo que lleva acumulada un alza del 16,6% en los primeros diez meses del año y del 6,4% respecto a 2019, según un nuevo informe elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA).



En tanto, en la comparación con septiembre último, octubre reflejó una caída del 3,5% en el nivel de actividad fabril, debido a la desaceleración de algunos sectores que habían registrado aumentos elevados los meses anteriores y que además ya cuentan con mejores bases de comparación, dada la reactivación de la actividad de fines de 2020.



El informe, elaborado por el Centro de Estudios (CEU) de la UIA, detalló que en el acumulado anual, 8 de 12 sectores relevados mantuvieron subas respecto de 2019, "principalmente aquellos de bienes durables y algunos de sus encadenamientos (Automotores, Minerales no Metálicos, Químicos, Caucho y Plásticos, Tabaco, Metalmecánica y Papel y Cartón)".



Asimismo, en el mes de octubre, el sector automotriz lideró los registros con un alza del 42,8% respecto a 2020 y del 28,8% sobre 2019, traccionado por el nivel de las exportaciones.



Por su parte, el sector de Metales Básicos tuvo un aumento de 18% anual y de 5,4% respecto del mismo mes de 2019, a partir del impulso de la producción de acero.



También hubo subas en la industria de Papel y Cartón (10,5% anual y 7,2% respecto de 2019); en Sustancias y Productos Químicos (7,8% anualizado y 2,9% contra 2019); y Refinación de Petróleo (12,4% interanual, aunque 9,7% por debajo aún de 2019).



Entre los que mostraron un menor dinamismo estuvo Minerales No Metálicos con una caída del 0,8% anual, pero en niveles un 13,9% superiores sobre el 2019.



El sector "había sido impulsado por la reactivación de la construcción desde fines del año pasado", lo que "dejó una base de comparación más alta, por lo que registró una caída" interanual en octubre, precisó la UIA.



En esta situación también se encontró Electrónicos, que registró una caída interanual de -24,4%, luego de varios meses de elevado crecimiento, con una producción que se ubicó por encima de los niveles de 2019 (+20,3%).



También hubo una leve caída en Alimentos y Bebidas que registró una contracción de 0,1% interanual y de 3,9% contra 2019.



"Los datos disponibles de noviembre indican cierta recuperación en la actividad económica, tanto en la comparación interanual, como respecto de 2019", anticipó la entidad fabril.



No obstante, se advirtió que "si bien el año se encamina a cerrar con una suba superior al 12% anual y por encima de los niveles de 2019, se advierte cierta fragmentación del mercado, con un menor dinamismo del consumo masivo en un contexto de elevada inflación".