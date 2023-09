La Secretaría de Política Económica informó hoy que los precios a nivel consumidor subieron 2% en la segunda semana de este mes, lo que muestra que se están "atenuando las subas de precios".



De acuerdo con el relevamiento semanal que realiza la Secretaria conducida por Gabriel Rubinstein, en la semana que va del 11 de septiembre al 17 de septiembre los precios "habrían subido un 2%".



Esto representa un descenso respecto del 2,1% de la primera semana de septiembre, y del incremento del 4,8% en los siete días posteriores a la devaluación del pasado 14 de agosto.



"Aun cuando estos valores que rondan el 2% son muy elevados, es importante notar la fuerte baja respecto a los valores semanales de agosto", indicó el informe que fue publicado por la Secretaría en su cuenta de X (Twitter).



El área señaló que "este comportamiento de descenso de las tasas de inflación se encuentra en línea con lo esperado, al ir absorbiéndose los efectos de la mayor devaluación de agosto y el impacto del Impuesto PAÍS en costos".



En junio y julio, el índice -en ese entonces, de divulgación interna- registraba incrementos semanales de entre 1,1% y 1,8%.



Junto con la divulgación del índice semanal, el área dio hoy mayores precisiones de su metodología.



El relevamiento se realiza en base a diversas fuentes, incluyendo los precios online de supermercados y otros canales de comercialización de una canasta representativa de productos de alimentos, bebidas, limpieza, cuidado personal, electrodomésticos e indumentario.



También se toman en cuenta los precios en línea de automóviles y medicamentos; y se realiza un relevamiento online de bienes y servicios con precios regulados a nivel nacional.



La Secretaría ajusta las estimaciones "considerando brechas por canal de comercialización (negocios de cercanía respecto a grandes superficies), en rubros como alimentos y bebidas)", mientras que "en rubros de menor ponderación, se realizan estimaciones propias".



El área aclaró que estas son estimaciones "preliminares" y están "sujetas a ajustes, debido a la incorporación de información adicional".



Una vez publicado el índice mensual del Indec, la Secretaría revisa hacia atrás las estimaciones semanas del mes previo y ajusta las del mes en curso.



"Estos relevamientos o estimaciones preliminares a nivel semanal son completamente independientes de las estadísticas del IPC mensual que realiza el Indec, y no deben usarse en reemplazo de la información que provee dicho organismo. Tampoco deben usarse en reemplazo de la posible evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central", aclara el documento.



"Me parece bien mostrar que los índices están en baja", señaló Rubinstein la semana pasada en una entrevista radial.



Explicó que su difusión también parte del hecho de que, tras la última devaluación de agosto y la posterior fijación del tipo de cambio oficial, hay una "dinámica muy diferente" de la inflación.



Esta dinámica "se capta en las estimaciones semanales, a cambio de la mensual para la que hay que esperar más tiempo", agregó.



Para este mes, el funcionario estimó que la inflación será "alta".



"No podemos descartar que sea de 9 y pico, 10% u 11%. Creemos que va a ser muy alta por los efectos generales y particulares de la devaluación del 14 de agosto que implica un piso de inflación, un arrastre estadístico alto para septiembre que después ya no estaría", explicó.



En ese sentido, para octubre Rubinstein espera "una inflación sensiblemente más baja" que la de este mes.