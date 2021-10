Al conocer las cifras del volumen de agua pronosticado por el Departamento de Hidráulica para la temporada octubre 2021/setiembre 2022 -de tan sólo 450 hectómetros cúbicos, por las pocas nevadas en cordillera-, los presidentes de las juntas de Riego de la provincia dicen que ya ven que la cosecha se va a achicar, y le apuntan a las autoridades de la Dirección de Hidráulica por la falta de perforaciones de agua a esta altura del año. Varios regantes consultados coincidieron en que a principios de la campaña pasada la repartición prometió poner en funcionamiento 127 pozos, y hasta el momento sólo hay 50. Dicen que la única salida para "salvar" la producción de este año es aportar mayor volumen a través de las perforaciones, a sabiendas de que el agua que traerá el río y el escaso volumen almacenado en los diques no alcanzará. Ayer el director de Hidráulica, Oscar Coria, presentó a los regantes el pronóstico hídrico elaborado por el equipo de Estudios Hidrológicos del departamento, y tal como anticipó DIARIO DE CUYO, es el peor de la historia, y alcanza sólo para un tercio de la demanda óptima de la provincia, calculada en unos 1.200 hm3. Bruno Perin, desde la Junta de Riego de Pocito, dijo que "la única solución es que se acelere la puesta en marcha de los pozos oficiales, pero no está al alcance de nuestras manos, sino del Estado y los equipos que puedan contratar para que se haga con más celeridad, y así aumentar el coeficiente de agua que se entregue al productor". Agregó que Hidráulica está trabajando con maquinaria, ""pero no sabemos porque esas promesas son de hace mucho". Para Perin, esta temporada van a haber pérdidas en la producción, sobre todo en vitivinicultura, porque las necesidades de agua de los viñedos son superiores a medida que la temperatura aumente en el verano. ""La uva va a tener granos más chicos y eso es menor producción e ingresos", aseguró. Andrés Roca, presidente de Junta de Riego de Caucete, destacó que de los 127 pozos prometidos por el gobierno, sólo cuentan actualmente con 50, "un retraso por cuestiones burocráticas del Estado". En declaraciones a Radio Sarmiento, agregó que ""hemos planteado que se debió haber trabajado con más tiempo" y vislumbró que se vienen momentos "complicados". Al referirse a la necesidad de contar con agua de pozo dijo que Caucete es el tercer departamento en producción de la provincia ""y le hemos pedido a Hidráulica tratar de salvar la producción de esta temporada, que requiere de una decisión política". Destacó que ante la demanda de 35 de coeficiente de agua para regar, el río traerá sólo 20, ""y hay que rogar que (Hidráulica) saque el agua que ellos dicen, porque cuando todos los pozos funcionen, las napas empiezan a bajar". Eduardo Garcés, titular de la Junta de Riego de Chimbas, dijo que tras escuchar el pronóstico, le solicitó al secretario del Agua, Juan Carlos Caparroz, que estuvo presente en la reunión, que arreglen las perforaciones de los productores que están rotas o en desuso, lo que sería más rápido que construir otras nuevas ante la urgencia. El titular de Hidráulica, Coria, dijo que este mes se decidió liberar agua para riego el martes próximo y no volver a cortarla, hasta volver a reunirse con regantes para definir el calendario de riego de noviembre. Agregó en Radio Sarmiento que las acciones a corto plazo son aumentar los días de cortes e incorporar más pozos de agua. Indicó que están recuperando entre 80 y 90 perforaciones, además de construir perforaciones en zonas estratégicas para aportar caudal a los canales, y también en el canal Céspedes que no tiene ninguna perforación. Además se siguen elaborando proyectos para ver cómo se puede mejorar infraestructura de canales y pérdidas en compuertas.

Las estimaciones

450 hm3 es el volumen que traerá el río San Juan entre octubre 2021 y septiembre 2022

Caudal medio

14,3 metros cúbicos por segundo se estima que traerá el río San Juan en la temporada.

Semestre

219,5 Son los hectómetros cúbicos que se estima traerá entre octubre y marzo.

Pronóstico río Jáchal

120 hectómetros cúbicos se calcula que traerá de agua el río Jáchal en la temporada 2021/22.

Caudal en Jáchal

3,8 metros cúbicos por segundo se estima que traerá el río. El promedio regular es 10 m3/seg.