En la temporada 2006-2007 operaron 76 firmas locales que exportaron 68 millones de kilos de uvas por un valor FOB de U$S 90 millones. a más de 50 destinos; y que tenían proyecciones de seguir creciendo hasta los 150 millones de kilos de uva exportada.



Las empresas estaban preparadas para ese objetivo y además mantenían en equilibrio el mercado interno de la uva, diversificando la producción a uva de mesa, pasa, mosto y vino. Al desaparecer este sector esa uva se ha ido volcando a vinificar, con las consecuencias que eso acarrea.



En los últimos 7 años desde Cacex hemos dado alertas de lo que estaba ocurriendo, presentado datos y hemos hecho pedidos y propuestas de cómo evitar esta situación.



Hoy siento mucha impotencia y mucha tristeza. San Juan tenía un lugar destacado, quizá lo vuelva a tener, pero necesitará mucho tiempo, porque reconstruir es más difícil que construir.



Se siente mucha indignación porque en realidad de esto vivían muchas familias y hay mucha tecnología detrás de esta industria, mucho valor agregado en logística y distribución.



Entonces, de haber entrado 5.500 contenedores a San Juan, a no saber este año si llegaran a 500 contenedores a buscar fruta, da una impotencia muy grande.



No se puede entender cómo se deja caer un sector exportador de esa manera que es generador de divisas, de trabajo. Esto es fruto de una política autista, que permitió la inflación de costos y llevó a la pérdida de competitividad y rentabilidad del sector.