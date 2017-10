Una familia tipo en San Juan, de dos adultos y dos menores; necesitó el mes pasado $15.914 para poder adquirir los alimentos básicos y afrontar los gastos mínimos de otra clase de productos y servicios para el funcionamiento del hogar, según informó la consultora sanjuanina Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg). Ese importe fue estimado en base a la nueva variación que registró en esta provincia el Indice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mes de setiembre presentó un incremento del 1,46% impulsado en esta oportunidad por los aumentos de precios de los fideos, la sal, las bebidas alcohólicas y las legumbres (ver infografía), según explicó el economista Eduardo Coria Lahoz, presidente de Fundeg. Esos productos elevaron el índice por encima del registrado en agosto (1,42%) pero no tanto como en el resto del país y Cuyo: según el Indec para el mismo mes la inflación nacional fue del 1,9% mientras que en la región cuyana se ubicó en 1,7%.



Con respecto a la inflación acumulada en los últimos doce meses, según los datos del Indec sería del 23,7% la nacional mientras que en San Juan alcanza al 26,9%, según la Fundación.



En cambio, en lo que va del año la provincia tiene un incremento del costo de vida más bajo: 16,93% es el acumulado entre enero y setiembre, contra el 17,6% en el país.



De ese modo, la inflación proyectada para el año 2017 sería de alrededor del 22% en San Juan.

Meta no lograda : 17 por ciento es la meta de inflación que se había propuesto lograr el Gobierno nacional para el año 2017, que ya fue superada. Ahora estimaciones privadas la ubican en el 22%.

Desde Fundeg se informó que realizó un relevamiento de los precios de 30 ítems que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA), durante la 2´ y 4´ semana del mes de septiembre pasado, tomando como referencia marcas reconocidas del medio, y tratando de evitar las promociones y los productos tipo "Premium", a los efectos de reflejar lo que demanda una familia tipo, de clase media. Los productos son los mismos que releva el Indec, necesarios para obtener alrededor de 2.750 kilocalorías por día, durante un mes, que son las que consume un adulto promedio, de entre 30 y 59 años, con una actividad física moderada. En el caso de la canasta alimentaria básica (sólo alimentos) la consultora local relevó que una familia compuesta por un adulto varón, un adulto mujer, un niño de 5 años y una niña de 8 años debió gastar al menos $6.963 el mes pasado para no traspasar la "Línea de Indigencia". A ese valor se le agrega un coeficiente donde se calcula el impacto de los servicios de salud, educación, vestimenta, transporte y servicios, y se obtiene el valor de la Canasta Básica Total, que es la que determina la Línea de Pobreza. Es decir, que aquel grupo familiar que no alcanzó los $15.914 para esa canasta paso a ser pobre en setiembre. Desde la consultora se destacó que el aumento no fue mayor porque algunos alimentos como fiambres y quesos bajaron de precio.



Aseguran que bajará

Desde la Asamblea Anual del Banco Mundial y del FMI en Washington, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró ayer que la inflación núcleo del tercer trimestre de este año "es la más baja de toda la gestión", y ratificó las metas inflacionarias del año próximo del 10%.