Con el último aumento que se acaba de producir en el kilo del pan, a partir de ahora una familia tipo en San Juan va necesitar 1.460 pesos más que igual mes del año pasado para comprar ese producto básico durante un mes, para alimentar a los cuatro integrantes de la casa.

La Cámara de Panaderos de San Juan informó que el kilo de pan pasó a costar desde ayer 165 pesos en la provincia, un 10% más respecto al precio anterior de 150 pesos, y casi el 74% respecto a mayo 2020. Teniendo en cuenta que según las estadísticas del INDEC, una familia de dos adultos y dos menores debe consumir 20,8 kilos de pan al mes, para comprar esa cantidad en mayo del año pasado -cuando el kilo de pan estaba en 95 pesos- se debía contar con 1.981,46 pesos. A partir de este nuevo aumento, ahora el gasto mensual de la misma familia se encareció bastante: sólo para el pan del mes necesita tener 3.441 pesos. Otra comparación interesante es el impacto de este alimento en el salario. El gasto mensual del pan para la familia representó el año pasado el 5,5% de un sueldo promedio, mientras que este año hay que destinar el 6,33 % del sueldo, lo que evidencia cómo se va perdiendo el poder adquisitivo. Para extraer este dato se tomó en cuenta un salario promedio de 35.560 pesos en 2020, del cual había que destinar 1.981 pesos en pan para el hogar. Este año ese salario es de 54.331 pesos y el gasto en pan es de 3.441 pesos. En ambos casos se tomó el sueldo inicial de un vendedor de comercio.

Ayer Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan confirmó el incremento del que se venía rumoreando los últimos días. El aumento del 10% es el segundo en lo que va del año, acumulando desde enero una suba del 35%, el doble del aumento de general del índice de precios: la inflación acumulada en el mismo lapso es del 17,5%. Además, al comparar el precio del kilo en mayo de 2020 con el que cuesta ahora, surge que el aumento en los últimos doce meses es de casi el 74% (73,68%). Ese salto en el precio está 27 puntos por encima de la inflación, que según informó el INDEC la semana pasada alcanzó el 46,3% interanual. ""Lamentablemente los precios que se ponen es porque no se puede aguantar la suba de todos los insumos. Ya no damos más", dijo Rodríguez, al explicar los motivos de la suba. El empresario destacó entre los incrementos de la materia prima costos el costo de la harina y de la margarina, como también el incremento que de alquileres y de servicios como gas y electricidad. Agregó que el sector va a ""tratar de no subir por bastante tiempo" para no resentir mas el consumo que viene en picada, ""pero la realidad la marcan los insumos que se compran", dijo.

El pan, dentro de la canasta alimentaria es muy importante: su participación en el conjunto de 31 alimentos que una familia de dos adultos y dos menores necesita consumir para estar saludable es del 11,2%. Es el segundo alimento de mayor peso en la canasta, luego de la carne, que tiene una participación del 41,5%. De ahí la importancia que tiene cuando se produce un encarecimiento del mismo. El valor de $165 el kilo es el precio es la referencia de los socios de la entidad, y de un pan de calidad. Hay que hay que tener en cuenta que existe una gran dispersión de valores en la provincia, por numerosos factores: la calidad de la harina empleada, el tamaño del local que va de la mano del número de empleados y el volumen de producción que determinará que se gaste más o menos gas en la horneada. En el último año también ha proliferado la producción y venta de pan casero en los barrios, a menor precio.



ENOJO RURAL

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) desmintieron que el precio del kilo incida en los aumentos del pan. La entidad jura que el trigo representa sólo el 12,65 % del valor final. Para obtener un kilo de harina se necesita 1,25 kilos de trigo.

Carga impositiva

22 por ciento del precio del kilo de pan está representado por impuestos, según Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).