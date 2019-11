Camboriú, al sur de Brasil: El paquete a este destino popular cuesta entre $47.250 y $57.000 por persona, en bus desde San Juan, 9 noches con media pensión.

Teniendo en cuenta que por los conflictos sociales las playas de Chile pierden el interés local, muchos sanjuaninos están mirando con atención las arenas brasileñas para el descanso del verano, sobre todo tras la devaluación del real que lo convierte en un destino más barato. De acuerdo a un relevamiento en un puñado de agencias locales, en los últimos días aumentaron hasta 20% las consultas y también las reservas de paquetes a distintos destinos de Brasil, especialmente por parte de un público que antes elegía Viña del Mar o La Serena, que tiene un poder adquisitivo mayor y que dolarizó sus ahorros antes del cepo cambiario. Si bien los precios ofrecidos son de contado o en un pago, algunos aprovechan la financiación (con interés) de las tarjetas bancarias. Todas las empresas consultadas reconocen que la expectativa aumentó luego de que Brasil devaluó el real respecto al dólar, llegando a tocar el valor mínimo de los últimos 25 años. En cambio nadie pregunta por destinos chilenos, pese a que hay paquetes disponibles. En las últimas dos semanas, el dólar trepó 5% respecto del real, y la divisa estadounidense se cambia por 4,20 reales, un precio nunca antes registrado. Así, pagar una estadía en Brasil y consumir en ese país se vuelve más barato para los argentinos de lo que era hace unos meses. "Naturalmente con la devaluación del real va a ser un poco más atractivo para los pasajeros argentinos acostumbrados a salir al exterior, sobre todo los que llevan dólares y consiguen allá la moneda brasileña. Hay muchas consultas", dijo ayer Saul Saidel, al frente de la tradicional agencia turística que lleva su nombre. Los destinos más consultados son los más económicos: Camboriú y Florianópolis, además de Buzios. Ir a Camboriú en bus desde San Juan, con 9 noches de hotel, parando en Concordia y en Cataratas sale desde U$S 750 ($47.250) por persona en base doble, en hotel cuatro estrellas y media pensión. "Brasil es uno de los destinos que más se está consultando, diferente al año pasado que fue Chile. Pero la gente se asustó y no hay demanda por este último destino", aseguraron en Dante Montes. Los paquetes aéreos a Fortaleza por ejemplo con 7 noches con desayuno cuestan U$S 979 ($61.677) más impuestos, y a Río combinado con Buzios, U$S 754 ($47.503) las 7 noches con desayuno. "La mayoría pide media pensión, pero hoy si alguien va con desayuno no es nada caro, allá la comida es barata", dijeron desde Puerto del Sol. Allí un paquete aéreo a Florianópolis desde Mendoza cuesta unos $70.000 con desayuno, y hay otro de $74.000 a Buzios con media pensión.

El encanto de Río de Janeiro: Se puede ir a la playa de Copacabana en avión, por un valor desde los 46.431 a 47.500 pesos con 7 noches de alojamiento y desayuno.







Algunos precios



93 pesos cuesta una cerveza en Brasil. Pagar una sombrilla con dos sillas en la playa cuesta desde 232 pesos y para comer un pescado asado con guarnición en un restaurante, habrá que hablar de 465 pesos (30 reales), según informó Clarín.



Real devaluado



5 por ciento subio el dólar respecto al real en las últimas dos semanas. Por la devaluación la divisa estadounidense se cambia actualmente por 4,20 reales, un precio nunca antes registrado, según dicen los diarios nacionales