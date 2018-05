Tras la fuerte jugada que realizó ayer el Banco Central con la venta de futuros e interviniendo en el Spot (ofreció u$s 5.000 millones a $ 25 y vendió u$s 791 millones), el dólar no encuentra piso: cae quince centavos este miércoles a $ 24,48 en agencias y bancos de la city porteña.





Además, el Ministerio de Finanzas licitó dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza, en el marco del cual colocó deuda por $ 73.249 millones. En esa línea, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, resolvió ampliar hoy la emisión de dichos bonos hasta los $ 100.000 millones, con tasas que alcanzan el 20% anual.

Cabe recordar que el martes el mercado estuvo atento al megavencimiento de Lebac, que terminó con una renovación del 100%. En tanto, la visa estadounidense cortó una racha de seis subas al hilo y se hundió 3,5% (89 centavos) el martes a $ 24,63.

En la plaza paralela local, por su parte, el blue retrocedió dos pesos a $ 24,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, bajó 33 centavos (1,4%) a $ 23,80.

Fue en sintonía con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa cedió 94 centavos (-3,8%) a $ 24,05, en medio del desarme de posiciones y buenos ingresos desde el exterior.

De esta manera, la plaza local se movió a contramano del resto del mundo, donde el dólar subió a su mayor nivel desde diciembre, después de que datos que mostraron un avance en el gasto del consumidor en Estados Unidos ejercieron nuevas presiones de venta sobre los bonos del Tesoro e impulsaron el rendimiento de los papeles a 10 años a su máximo desde julio de 2011.

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó a un promedio del 44% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 187 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario terminaron el plazo de 37 días a 40,25% y la de 92 días al 37,60% TNA.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.386 millones, más del 70 % se operó entre mayo y junio, a $24,60 y $25,50 con una tasa de 52,2% y 47,8% respectivamente. Los plazos bajaron más de un peso, ante la presencia del BCRA, en el mercado de futuros, según datos de ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 698 millones hasta los u$s 52.724 millones.

Fuente: Ámbito Financiero