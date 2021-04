En una semana que los inspectores del Ministerio de Producción salieron a controlar al comercio se realizaron una veintena de actas de infracción a supermercados por incumplir con los protocolos Covid-19 en San Juan. Las faltas más comunes fueron debido al uso de alcohol en gel y los aforos, pero por ahora los locales sólo recibieron un "tirón de orejas" y no habrá multas, aunque sí han sido advertidos que en la próxima inspección sorpresa serán sancionados si persisten en el incumplimiento, según informó el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre. El informe de los resultados de las inspecciones efectuadas a 36 supermercados y comercios minoristas de alimentos, entre el jueves 15 y jueves 22 de abril pasado, indica que el 40% de los supermercados relevados -es decir, 14 locales- no tiene una persona encargada de la desinfección de manos con alcohol al ingreso de los establecimientos, un punto clave en el protocolo Covid para combatir el virus.

Además se constató que el 19% de locales -6 negocios- no tienen procedimientos para medir el nivel de ingresos y el factor de ocupación, a fin de evitar que se produzcan amontonamientos de gente, lo que es vital para evitar los contagios. Desde la Secretaría de Industria y Comercio se procedió con la elaboración de Actas de Constatación de esas faltas y se programaron reinspecciones para controlar la mejora en esos aspectos del cumplimiento al protocolo, y por el momento no habrá sanciones. ""Lo que nosotros hemos retomado fuertemente es el trabajo de docencia, el recordatorio y el marcado de las falencias. Los intimamos a que las solucionen porque el desafío nuestro es lograr que cumplan el protocolo, no ir a multar. Por eso vamos a volver a inspeccionarlos", dijo Mestre, quien no obstante advirtió que en caso de reincidencia se enviarán las actas de los incumplidores a la división de "Leyes Especiales" de la policía que son los encargados de aplicar sanciones a quienes transgredan el protocolo Covid. Por su parte, el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Perez, explicó que los inspectores de su área que fueron a los operativos, evaluaron hacer sólo la advertencia esta vez, porque constataron que todos tenían disponible el alcohol para manos al ingreso, pero lo que falta es una persona que se ocupe de colocarla a cada uno de los clientes sí o sí, y así evitar que algún "distraído" entre al local sin cumplir ese requisito. En cuanto al aforo, Perez contó que el mayor problema ocurre los fines de semana, cuando la familia además de comprar sale a pasear al supermercado.

Las inspecciones en medio de la segunda ola de la pandemia se realizaron en total a 63 comercios de distintos rubros, con un equipo de inspectores de la Dirección de Regímenes Promocionales, la Dirección de Industria y Comercio y de Defensa al Consumidor. Mestre dijo que se puso la lupa en los supermercados porque es allí donde se concentra la mayor cantidad de afluencia de público. Los controles se basaron en 18 aspectos claves y observaciones, que reflejan la correcta aplicación del protocolo, tales como el uso de alcohol en gel, medición de la temperatura al ingreso, uso de elementos de protección personal, distancia de 2 metros, etc.

En base a esos requerimientos, el balance de las inspecciones señala que entre el 98% y el 100% de los locales relevados cumplieron con el distanciamiento social entre sus clientes y el distanciamiento entre los empleados, con la exigencia en la colocación de barbijos o cubre bocas; y con la limpieza y desinfección de manera constante. Un 97% cumplió con la provisión a sus empleados de elementos de protección personal, y un 85% acató la colocación de un paño humedecido con lavandina en el piso del ingreso al local. Además se constató que el 80% de los locales cumple con la delimitación y señalización de las zonas y también con la exigencia de tomar la temperatura.

Total de controles

63 locales de todo tipo de rubros fueron inspeccionados por el gobierno. 36 de ellos son supermercados y locales minoristas de alimentos.

Siguen los controles

La Secretaría de Industria, Comercio y Servicios informó que se continuarán realizando inspecciones sorpresivas en todos los comercios de la provincia para reforzar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y así combatir la pandemia del Covid-19.

En las góndolas ya se nota que se resiente el consumo

Los supermercados este año están notando un decrecimiento en las ventas, a raíz de la crisis económica en medio de la pandemia.



Las ventas en los supermercados de San Juan en febrero alcanzaron una facturación de poco más de 985 millones de pesos, lo que significó una caída del 6,5 por ciento respecto al mes de enero del 2021. Se trata de la segunda caída consecutiva mensual, teniendo en cuenta que en enero también había caído un 14%. No obstante, mientras en el primer mes del año el crecimiento de la facturación había superado la inflación, esto no ocurrió en el mes de febrero: el incremento de ventas logrado por los supermercados sanjuaninos es del 29,6 por ciento comparado con el mes de febrero del 2020, cuando la inflación en el mismo periodo ha sido del 41,3% en San Juan. Los datos surgen del relevamiento "Encuesta de supermercados" qué realiza el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan, en conjunto con el INDEC. Al mirar las ventas acumuladas en los dos primeros meses del 2021, el informe señala que la facturación alcanzó los 2.039 millones de pesos, lo que significa un crecimiento interanual del 37,3% respecto al periodo enero-febrero del 2020. En todos los casos los valores se expresan en pesos corrientes, es decir; las ventas consideran los precios de los bienes según su valor nominal y no tienen deflactado el factor inflación.

A nivel nacional las ventas de los supermercados a precios corrientes en febrero sufrieron una caída intermensual del 5,2 por ciento, mientras que en la comparación interanual aumentaron 28,2 por ciento respecto a febrero del 2020, según informó el INDEC.