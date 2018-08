El dólar sube cinco centavos este jueves a $ 28,28 y anota su tercer alza consecutiva en bancos y agencias de la city porteña.





En la plaza informal, el blue cae 15 centavos a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Ayer la pax cambiaria que predominó durante el último mes se interrumpió intempestivamente con la llegada de agosto, después de que el Gobierno anunciara un recorte de hasta el 50% en el monto de subastas diarias, realizadas por el Banco Central.





La noticia impactó de lleno en el precio del dólar, que llegó a tocar un máximo intradiario de $ 28,35, pero que finalmente moderó el alza y cerró a $ 28,23, 18 centavos más que el martes - producto de la intervención del BCRA en el mercado de futuros.





Cabe recordar que antes del mediodía, el Ministerio de Hacienda anunció que las licitaciones de dólares diarias pasarían a u$s 75 millones esta semana, y a u$s 50 millones por jornada a partir del próximo lunes, desde los u$s 100 millones previos.





Se trata de las divisas provenientes del primer tramo del acuerdo Stand By con el FMI, que Hacienda subasta diariamente en el mercado para financiarse, ayudando a descomprimir la demanda en la plaza cambiaria, luego de las corridas que llevaron a la cotización del dólar a tocar un tope de $ 29,66 hace un mes.





La medida alentó las órdenes de compra en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), llevando a la cotización a trepar hasta un máximo de $ 27,74. Pero tras la intervención del BCRA con ventas en los plazos más cortos de los mercados de futuros, y una suba de las tasas en pesos, cedió hasta los $ 27,525 (igual 12 centavos más que el martes). El volumen total operado retrocedió un 21% hasta los u$s 479 millones.





En ese marco, los primeros u$s 75 millones fueron subastados a un precio promedio de $ 27,6567, siendo el mínimo precio adjudicado $ 27,6410. Según la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la decisión de recortar el monto diario a licitar obedece a "la posición de liquidez en pesos" que se ha acumulado. Y recordó que las ventas de dólares que lleva adelante Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el FMI.





Desde junio último, el Banco Central comenzó a licitar diariamente u$s 100 millones (salvo en algunas jornadas en las que el monto se amplió a u$s 150 millones), provenientes de los u$s 7.500 millones que giró el FMI en el marco del acuerdo de asistencia financiera. La decisión oficial era licitar u$s 100 millones diarios durante 75 días, pero este miércoles Hacienda dispuso reducir el monto.





En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 772 millones, de los cuales el 77% se pactaron para los plazos de agosto y septiembre, con ventas importantes del BCRA, quedando sobre el final operado a $ 28,425 y $ 29,27, con tasas del 39,78% y 38,56% respectivamente. Hubo una importante suba de precios en todos los plazos, desde 12 centavos a septiembre hasta 41 a diciembre.





En tanto, el "contado con liqui" aumentó 19 centavos a $ 27,64.





Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 91 millones hasta los u$s 57.995 millones.

Fuente: Ámbito