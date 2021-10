En vísperas de la celebración del Día de la Madre, y ante la expectativa por remontar ventas, los comerciantes sanjuaninos dicen que han decidido extender el horario de atención comercial el próximo sábado, y abrir a pleno por la tarde, desde las 17 a las 21. Así lo comunicaron tanto desde la Cámara de Comercio de San Juan como desde el Centro Comercial de San Juan. Pero en el gremio que nuclea a los empleados del sector se oponen. ""Nos oponemos terminantemente porque las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo dicen que la duración del trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias, y las 48 horas semanales. Y si atienden el sábado de tarde, se superan esas horas", dijo la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral. Agregó que en el caso de que el empleado vaya a trabajar a la tarde se le debe pagar doble y dar un franco compensatorio, ""y sabemos que eso por lo general no ocurre, y por eso nos oponemos".

Pero desde las cámaras dijeron que es un día importante de ventas -el segundo en importancia después del Día del Niño- y no quieren perder la oportunidad. Este año hay una gran expectativa en los comercios por lograr una recuperación de las operaciones respecto del año anterior, cuando cayeron entre un 20 y 30% en medio de las restricciones por la pandemia. Por eso es que hay una batería de promociones y descuentos. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio (CCSJ), dijo que "es el día previo a la segunda fecha en que más se vende en la provincia y aquellos comerciantes que trabajen el día sábado a la tarde y sean empleadores lo harán en consenso con sus empleados y bajo las leyes correspondientes". Por su lado, Dario Minnozi, desde el Centro Comercial, también dijo que la idea es atender el sábado "la mayor cantidad de horas posibles, siempre que se cumplan las normas legales y se arregle con el empleado un franco compensatorio". El asesor legal de la CCSJ, Lisandro Rives Pintor, se sumó a la polémica, e indicó en un extenso comunicado que "la facultad de abrir o no, siempre que se cumpla con la normativa, no puede jamás ser cuestionada en cuanto se trata de facultades propias e indelegables del empresario". Añade que no existe ningún tipo de razón para restringir las facultades discrecionales de organización que tienen los empresarios, e indicó que estos pueden abrir los días feriados, domingos y demás si cumplen sus obligaciones patronales. ""Será una decisión que le quepa a cada uno de ellos si abrir o no el próximo sábado en horario tarde", destacó el abogado. En el sector empresario destacan que el comercio viene muy golpeado desde marzo del 2020 por la pandemia, y que fechas como esta son vitales para lograr la generación de ingresos y movimiento de dinero.

Ayuda oficial

El Gobierno también salió a ayudar al sector comercial sanjuanino que viene con caída de ventas desde que comenzó la pandemia, y a través del Ministerio de Producción puso en marcha un sistema de sorteos de una bicicleta y de 10 canastas de productos regionales.

La iniciativa forma parte del programa "Elegí bien, comprá mejor", y consiste en que cualquier cliente que compre en un negocio adherido (está identificado con el logo del plan) podrá participar del sorteo previsto para el 29 de octubre.

Será ante escribano público y se podrá a acceder a una bicicleta o alguna de las 10 canastas que tendrán productos sanjuaninos como aceite de oliva, vinos, nueces, aceitunas, almendras y pasas, entre otros.

Hasta ahora hay unos 60 comercios adheridos, pero esperan que se sumen más en los próximos días.

BATERÍA DE PROMOS

Tal como anticipó días atrás DIARIO de CUYO el comercio puso en marcha múltiples promos, con descuentos y rifas, estas últimas con la ayuda del Gobierno (ver página 2). Ayer se conoció además una amplia promoción esta semana en los shoppings. En Patio Alvear desde hoy regalan una botella de vino por una compra mínima de $4.500 y hay descuentos de hasta el 40% por compras con tarjetas. En el Paseo Libertad, regalan una caja de bombones con las compras desde $5.000 y dicen que podrían llegar a extender los horarios. Entre las promociones bancarias hay 20% de descuento con todas las tarjetas. También 25% menos y hasta 3 cuotas con tarjeta Santander Río, 40% de rebaja con Banco Nación y 30% y 6 cuotas sin interés con Modo, billetera virtual. Banco San Juan ofrece 20% de descuento y 6 cuotas y Naranja X ofrece 25% de descuento. En el Espacio San Juan regalan una GiftCard de $800 a compras desde $4.000, y dos si el valor supera los $20.000, que podrán ser usadas en el mes de noviembre en los locales adheridos. Todos los locales además cuentan con promociones bancarias durante toda esta semana, con tarjetas de los bancos San Juan, Galicia, Santander, Macro, Supervielle y Nación. Además, las diferentes marcas contarán con promociones especiales.