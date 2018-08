Resultado. Las mayores remarcaciones en los valores tras la devaluación se han dado en productos como heladeras, lavarropas, televisores, computadoras y celulares.

Las consecuencias de la escalada del dólar entre mayo y junio, junto con la inflación, repercutieron fuerte en los precios de electrodomésticos en la plaza local, productos que los sanjuaninos actualmente van a encontrar en las cadenas del rubro con aumentos de hasta el 50% respecto a los valores que tenían a principios de año.



El encarecimiento de los productos y también de las tasas de interés de la financiación para comprarlos ha provocado una retracción en las ventas que en algunos casos llega hasta el 30%, según un sondeo en 4 locales del rubro.



Desde los locales reconocieron que los aumentos no son uniformes. Los mayores remarcaciones se produjeron en productos que tienen una alta incidencia de componentes importados, pero también los nacionales sufrieron alzas: computadoras, notebooks, teléfonos celulares, lavarropas, televisores o heladeras lucen sus nuevos valores en los escaparates.



De acuerdo a un sondeo realizado por DIARIO de CUYO, por ejemplo un lavarropas Drean que en enero costaba 8 mil pesos, ahora sale 12 mil pesos, una suba del 50% en uno de los locales del sector. Otras marcas subieron menos, entre un 25 al 30%, dependiendo de la mayor o menor cantidad de componentes nacionales.



Entre las notebooks, la que antes tenía un precio normal de 25 mil pesos hoy parte desde los 35 mil pesos, un 40% de suba. Claro que en este producto, uno de los gerentes de las cadenas explicó que parte del aumento al público se explica porque ahora ingresan mas grandes y con mas tecnología, y no tiene comparación con las que se estuvieron vendiendo hasta ahora. Contemplando este aspecto, en otro local visitado una notebook básica que en enero se conseguía en 12 mil pesos hoy parte de los 16 mil, experimentando una suba del 33%. Algo similar en cuanto a la tecnología ocurrió con los precios de la telefonía celular. Los productos de menor tecnología aumentan menos.



Una referencia es el nuevo S9 de Samsung que cuesta entre 28 y 30 mil pesos, mientras el S8 hoy está en 21 o 22 mil pesos.



En heladeras, una de marca Gafa que costaba 12 mil pesos sufrió subas del 41,65% y hoy tiene un precio de 17 mil pesos.



En televisores hay situaciones variadas: en algunos locales hablan de aumentos de casi el 43% después del Mundial de fútbol, mientras que en otros registran rebajas de precios. Claro que eso tiene que ver también con estrategias de cada cadena, en base a si les quedó más o menos stock después del evento deportivo. Entre los que aumentaron por ejemplo está un Samsung de 32 pulgadas que antes estaba a 7 mil pesos para el Mundial y hoy vale 10 mil pesos, ""lo que valía antes el de 40 pulgadas" explicó un vendedor. Ese producto sufrió un aumento del 42,8%.



Uno de los productos que aumentaron poco son las tablets: el año pasado costaban 1.300 a 1.400 pesos y hoy están a 1.500 y 1600 pesos.



En todos los sectores consultados hablan de una notoria caída de ventas en unidades, que van de un 20 a un 30%. También hay un descenso en las ventas con crédito personal y con tarjetas. Los vendedores aseguran que se debe a un conjunto de razones: el encarecimiento de las tasas de interés y la falta de capacidad de los clientes debido a que no tienen cupo a través de los plásticos. ""Se ha notado que algunos prefieren gastarse el ahorro y cambiar el lavarropas de contado antes que hacer una financiación en 12 o 18 cuotas, que tiene un interés muy alto", explicó un gerente. Los programas de Ahora 12 o Ahora 18 tienen intereses que oscilan entre 30 y 40%, mientras que con un crédito normal, una heladera en 12 cuotas se termina pagando al doble. Otro fenómeno es el recorte en el presupuesto de gastos: entregan menos bolsas y los locales tienen menos luces encendidas.



>Financiación

Los efectos de la devaluación han llegado también a las compras en cuotas. Un ejemplo válido de esta situación es el caso de una heladera que, si se saca en un comercio en 12 cuotas, al final se termina pagando el doble.

>Caída de ventas

30

por ciento es el nivel máximo que han caído las ventas de electrodomésticos en el mercado sanjuanino, según un sondeo realizado en 4 locales del rubro.