Proyecto. El empresario Chediack brindó una explicación al grupo de funcionarios y visitantes encabezados por el gobernador Uñac con ayuda de la maqueta de la nueva planta de elaboración y envasado de aceite de oliva.

Con una inversión por etapas hasta completar los 14 millones de dólares en una nueva planta de elaboración y envasado de aceite de oliva en la finca El Principio, sobre Ruta 40, en Sarmiento, la empresa Solfrut, perteneciente al Grupo Phrónesis, que dirige el empresario José Chediack, ampliará ahora el negocio al pistacho. En septiembre comenzarán a colocar las primeras plantas, hasta completar 50 hectáreas, y llegar en los próximos 3 a 4 años a 500 hectáreas de pistachos en su finca JJ, en 25 de Mayo. Con esa cantidad se aumentará en un 20% la producción provincial a partir de las 2.500 hectáreas de ese cultivo que existen en la actualidad.



Con la presencia del gobernador Sergio Uñac y de sus ministros, Andrés Díaz Cano (Producción) y Roberto Gattoni (Hacienda), la actividad de ayer se dividió en dos etapas. En la primera, en la finca El Principio, en Sarmiento, junto al intendente Mario Martín, Solfrut dio comienzo a la primera etapa de construcción de su nueva planta elaboradora de aceite de oliva, que tendrá una capacidad de 4.000 toneladas cuando esté completada, se calcula en el 2020.



La planta de Solfrut será la más importante de América latina. Se trata del principal productor de aceite de oliva del país, no sólo de su marca Oliovita sino también de otras de las principales cadenas de supermercados instaladas en Argentina, como Carrefour, Libertad, Jumbo y Walmart, entre otras. La empresa envasa en San Juan una de cada cinco botellas de aceite de oliva que se consumen en el país.



En la segunda parte, en la finca JJ, en 25 de Mayo, donde el grupo concentra la actual planta elaboradora de aceite y una bodega a la que también le quieren aumentar su capacidad, pasando de 2.200 toneladas de vinos en tanques de fermentación con control de temperatura, a 4.500 toneladas totales, tuvo lugar la segunda parte de la jornada. Incluyó la firma de un convenio con los directores de la Escuela Agrotécnica Gonzalo Alberto Doblas, de Caucete, Roberto García, y con el director de la Escuela Agroindustrial de 25 de Mayo, Roberto Carlos Enrique, para que los alumnos de ambos establecimientos puedan hacer sus pasantías de trabajo en el último año de sus estudios.



En la oportunidad Chediack anunció la intención de emprender ahora el cultivo de pistachos, empezando con 50 hectáreas en septiembre y luego ampliar el proyecto a razón de 100 a 150 hectáreas por año hasta completar las 500. Incluso luego vendrá una planta industrial de secado, tostado, salado y hasta podrían llegar a elaborar snacks. +Creemos que 25 de Mayo puede llegar a ser la capital del pistacho del país+, dijo el empresario. Es que en este departamento están concentrados la mayor parte de los cultivos de la provincia.



Junto al intendente veinticinqueño Juan Carlos Quiroga Moyano, el gobernador Uñac sostuvo que "este es el camino a seguir, no solamente en la provincia sino en el país también. Entendemos que hay que hablar más de producción, de consumo, de exportaciones también pero primero reactivando el mercado interno que es lo más importante". Y agregó que "con empresarios como José Chediak vemos que San Juan tiene no solamente presente y futuro sino que fundamentalmente se retroalimenta entre la visión que tiene el Gobierno y la visión que tiene el sector privado".



Solfrut tiene dos fincas en San Juan, una bodega elaboradora de vinos, la planta de aceite de oliva, otra de alimentos y cuenta con 2.300 hectáreas plantadas entre vid y olivos.

José Chediack / Grupo Phrónesis



"Argentina debe ser la góndola del mundo"



-¿Por qué eligió a San Juan para invertir?

-San Juan tiene cosas muy atractivas, y yo en particular soy un amante de todos los valles precordilleranos porque es una zona muy interesante para el desarrollo de distintos tipos de cultivos. Esta provincia, para los cultivos que estamos desarrollando, el olivo y vid, y el que se viene, que es el pistacho, tienen condiciones muy interesantes. Y algo que me atrae mucho de San Juan es la mano de obra porque una formación muy adaptada a lo que nosotros queremos hacer, que es esta integración agroindustrial, desde la plantación a la elaboración de los productos agroindustriales hasta llegar a la góndola.



-¿Por qué cuando algunos optan por dedicarse al negocio financiero usted decide seguir invirtiendo en la ampliación de su empresa?



-Muchos me han hecho esa pregunta y lo que digo es que acabo de cumplir 60 años y vine a San Juan cuando tenía poco más de 30. Hemos pasado tantas crisis que si yo hubiera dejado de invertir por cada situación de esas no hubiera hecho nada. Mi filosofía es que Argentina debe ser la góndola del mundo, que no es lo mismo que el granero del mundo. Llegar a serlo es pensar en un producto terminado y por eso aspiro a que alguna vez se defina un proyecto de país en el que las economías regionales deberían florecer porque son la base para llegar a ser la góndola del mundo. Las economías regionales, en un país que tiene más del 30% de pobreza, son las que contribuyen a generar trabajo y de esa manera se podrá llegar a reducir ese mal.



-¿Cuál es su propuesta entonces para combatir la pobreza?



-Mi propuesta es seguir invirtiendo en tecnología de punta tanto en la parte agronómica como en la industria y capacitar a nuestros estudiantes para participar, es decir tener gente calificada para el nuevo tipo de trabajo que se necesita.



-¿Qué opina de las políticas del Gobierno nacional hacia el sector productivo?



-Yo no siento que haya una definición de país y no es sólo responsabilidad del actual gobierno sino también de los anteriores. Ahora se habla de un llamado a definir acuerdos, pero hace falta definir primero qué país queremos. No hay ningún país del mundo que pueda crecer si no tiene acuerdos comerciales. Pero, eso, en la actual situación de incertidumbre, es muy difícil de lograr.



-¿Y sobre lo que se hace en San Juan?



-Siento una enorme coincidencia con el rol del Estado que el gobernador Uñac propone, que es el de canalizar y apoyar los desarrollos privados. Las medidas, como las anunciadas hace pocos días atrás, son totalmente acertadas y son a escala provincial, pero me gustaría verlas también a escala nacional.