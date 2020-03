Luego de que trascendiera que las reuniones de los representantes de los mayores fondos de inversión con el ministro Martín Guzmán habían dejado gusto amargo entre los visitantes extranjeros, los bonos de la deuda en dólares cayeron fuerte, hasta 5,5 % en Wall Street.

Los ejecutivos de Greylock, Templeton, Pimco y Fidelity, entre otros fondos, no consiguieron definiciones relevantes de parte del ministro y se especula con que la negociación podría ser más larga de lo planeado por Guzmán. El riesgo país volvió a avanzar este viernes y antes del mediodía saltó 6,8% y llegó a tocar los 2.512 puntos básicos (p.b.).

Así se acercó al máximo que registró durante el cimbronazo financiero posterior a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando el mercado reaccionó de manera negativa tras la sorpresiva derrota de Mauricio Macri.

Antes de aquellas elecciones, el indicador se ubicaba en 872 puntos básicos, y luego de los comicios emprendió una carrera ascendente con la que llegó a tocar los 2.532 p.b. el 30 de agosto.

Sin embargo, con el correr de las horas el indicador que elabora el banco estadounidense JP Morgan moderó su avance y finalizó a 2.414 p.b. Antes del mediodía, el bono centenario, por ejemplo, cedió US$ 2,25, a US$38,41 y el bono 2027 retrocedió US$ 2,22, a US$ 40,96.

Las acciones también terminaron en rojo. El S&P Merval profundizó su caída y perdió 4,2%. En tanto, los papeles en Wall Street también muestran bajas generalizadas lideradas por los bancos, que perdieron hasta 8%.

La sangría de los activos financieros de la Argentina se enmarcó en otra jornada negra para los mercados internacionales por el avance del coronavirus.

El índice Dow Jones de Wall Street perdió 1,5% luego de las caídas de las bolsas europeas: Londres cayó 3,62 %; Fráncfort, 3,37%; París, 4,14%; y Milán, 3,5%, entre otras.

En la semana que termina además de los fondos de inversión estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional reunida con los funcionarios del ministerio de Economía. La semana que viene, según el cronograma que había difundido en su momento Guzmán, el Gobierno debería lanzar formalmente la oferta de reestructuración a los tenedores de bonos.

Este viernes por la mañana hubo una reunión del equipo económico para definir cuáles serán los bonos que entrarán en la reestructuración.

A la crítica situación local se suma, además, la incertidumbre internacional que genera la expansión del coronavirus y su impacto en la marcha de la economía y las Bolsas.