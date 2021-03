Un grupo de referentes del empresariado local, nucleados en la Federación Económica, se mostraron esperanzados ayer tras una reunión con la ministra de Hacienda, Marisa López; en que se implementará alguna medida que alivie el encarecimiento que ha tenido este año el impuesto Automotor de hasta el 110% respecto al 2020( ver Acuerdo con...), a causa de la disparada que ha tenido el valor de los vehículos. Los empresarios afirmaron que les prometieron estudiar algún mecanismo que no altere el pacto fiscal firmado con la Nación, y que mientras se analice qué medidas pueden ser, por lo pronto se va a postergar el vencimiento del pago de la patente que tiene fecha a partir del próximo lunes 15.

La ministra López no confirmó ese dato, y evitó dar detalles del tenor de la conversación, aunque admitió que va se va a estudiar la petición. ""No he ofrecido nada, he escuchado lo que me han venido a pedir y por ahora sólo puedo decir que lo vamos a estudiar. Nada más", afirmó al ser consultada sobre lo conversado. Eso sí, López destacó que la provincia de San Juan está cumpliendo el pacto de Consenso fiscal acordado con la Nación, y que tras el relevamiento que se ha efectuado con todas las jurisdicciones del país, afirmó que ""somos una de las provincias que menor impuesto cobra".

Del encuentro participaron el presidente de la Federación Económica, Dino Minnozzi, que gestionó la reunión a fines de febrero cuando se publicaron en la pagina de Rentas los valores que los contribuyentes sanjuaninos tendrán que pagar este año, y que generaron gran malestar. Lo acompañaron referentes de peso del sector productivo como José Maldonado, de la Unión Propietarios de Camiones (UPROCAM) que concurrió junto a un secretario de la entidad, Osvaldo Sánchez y Diego Hagmann, de la Cámara Vitivinícola que reúne a bodegas trasladistas, Mauricio Turell, de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria y Alejandro González, por la Cámara de Taxis y remises. ""La reunión fue muy positiva, y la disposición de la ministra para escucharnos fue muy buena", dijo Minnozzi, a la salida. El empresario dijo que las autoridades deben buscar una salida porque la norma legal es muy difícil de modificar ya que forma parte de un acuerdo fiscal con la Nación, y lo que ha pasado con distritos como Mendoza o Santa Cruz -que le pusieron tope al impuesto automotor tras las quejas en sus distritos-, es que están incumpliendo el pacto y la provincia no lo va a hacer. ""Nosotros le hemos pedido que se revea la situación a través de formas de pago o de mayores descuentos que no superen el porcentaje de inflación", comentó. Al no poder modificarse la ley, dijo que se barajaron opciones tales como modificar a través de resoluciones los vencimientos, estirando los pagos; o bien incrementando los descuentos por pago anticipado. "En fin, maneras legales de disminuir la carga tributaria sin alterar el convenio con la Nación", indicó.

Si bien no hubo confirmación oficial de que se postergará el vencimiento que iba a producirse el 15, el dirigente afirmó que sí ocurrirá, y que eso aplacó los ánimos de los camioneros que el próximo lunes pensaban hacer una manifestación en reclamo por el alto costo de patentes. En la Federación Económica han recabado documentación que constata que la misma unidad de camión, modelo 2012, en San Juan paga $116.000 de patente contra $ 9.000 en Mendoza.

Por su parte, Alejandro González, de la Cámara de Taxis y remises que agrupa a 1.700 vehículos, se mostró confiado en que se atenderá el pedido del sector: solicitaron que la alícuota de sus unidades se equipare al 1,1% que se aplica a colectivos y combis. Actualmente los remises y taxis tienen la misma alicuota del 2,7% del contribuyente común. ""La ministra lo ve con buenos ojos, y nos dijo que no se necesita una ley sino que se puede hacer por resolución", afirmó.

El acuerdo con Nación

En la última semana de febrero, cuando se divulgaron los costos de Patentes 2021, el director de Rentas, Ernesto Gil, dijo que no se pondría tope al aumento del impuesto como ya hicieron provincias como Mendoza, pese a que las boletas tienen aumentos promedio del 60%, y hasta el 110%, por encima de la inflación del 39%. Gil dijo que el Gobierno provincial no puede aliviar la carga a pagar por los sanjuaninos por dos razones. La primera es que la Ley 151-I del Código Tributario obliga a la provincia a tomar la valuación de autos que elabora y publica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Pero además, aduce que el 4 de diciembre de 2020 San Juan firmó el Consenso Fiscal entre Nación y provincias, "y por este convenio las provincias están obligadas a no disminuir esos valores". La alícuota es del 2,75% para automóviles, camionetas y motos, y del 1,10% para camiones, ómnibus y minibús.



El impuesto

Este año se han puesto al cobro 276.000 patentes en San Juan, por un total de $3.063 millones. Los aumentos promedio son del 60%, pero dependen de la valuación de los diferentes tipos de vehículos.



Inmobiliario

La FES también reclamó por casos aislados del impuesto Inmobiliario, superiores al 35% que definió el gobierno para el 2021. En Hacienda prometieron estudiarlos, ya que pueden ser revaluos por obras.