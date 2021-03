Después de un 2020 atípico, porque a poco de comenzar las clases vino el parate por la pandemia, y las ventas de textos escolares apenas alcanzaron a un 10% de los años anteriores, mientras que los útiles avanzaron un poco más, con operaciones que treparon hasta el 20%, este año hubo una leve mejora, pero no para festejar. Según fuentes de ambos sectores, la comercialización de libros en el 2021 llega hasta un 40% y de elementos para el colegio a un 30%. Todo en un contexto en el que las listas de precios no dejan de avanzar.

Entre los factores para que la comercialización de libros no repunte se encuentra que este año en los establecimientos educativos están dedicando el primer mes de clases a afirmar los conocimientos que los alumnos debieron recibir el año pasado pero que, algunos por problemas de conectividad y otros porque no fue fácil adaptarse a la nueva modalidad de contenidos virtuales, no pudieron recibir. Y en los casos en que sí necesitan libros, hay una alta actividad de canje a través de las redes sociales (ver aparte).

Néstor Soria, de Amuyén, con 45 años de experiencia en el rubro de venta de libros escolares, dijo que las editoriales este año no hicieron nuevos lanzamientos y siguen con los mismos textos del año pasado.

En cuanto a precios, los textos, tanto para nivel primario como de nivel medio, oscilan entre los 850 y los 1.800 pesos. Un panorama distinto son los libros para el ámbito universitario, ya que los precios fluctúan entre los 6.000 y los 10.000 pesos. Con valores tan elevados, las librerías trabajan con el sistema de un anticipo de alrededor de un 25% del valor y recién después lo encargan. Un diccionario oscila entre los 310 pesos y los 500 pesos. Los valores en general tuvieron un incremento promedio de hasta el 30% este año.

En el caso de los útiles escolares, con incrementos de valores que llegan hasta el 50%, ha mejorado con respecto al año pasado, por la decisión oficial del retorno de los chicos a las aulas. Aunque la consigna en los colegios es no exigir que los alumnos compren nuevos elementos, sino que reciclen los que vienen del año pasado, incluso los cuadernos.

Para dar algunos ejemplos, un cuaderno de 84 hojas cuesta 100 pesos, una plasticola parte desde los 20 pesos, una lapicera desde los 10 pesos y un lápiz negro desde 15 pesos. Una cartuchera no cuesta menos de los 180 pesos y una mochila hay que pensar en los 1.100 pesos las más económicas.

Gonzalo Lucero, de Librería Lyris, dijo que espera que las ventas puedan repuntar en los próximos días.

Desde Librería JL, Diego Gazzé dio a conocer que las ventas vienen todavía flojas porque, por ejemplo, los papás invirtieron el año pasado en una mochila y como las chicos prácticamente no la usaron porque tuvieron muy pocos días de clases, la tienen casi nueva para este año. En cuanto a los precios, dijo que fueron determinantes las subas de naftas de este año, que incidieron notablemente en los fletes y por ende en el valor final de los útiles escolares.

El crecimiento del canje

En las redes sociales como Facebook e Instagram también este año está creciendo la oferta de venta de uniformes y otros elementos, como libros de texto, que los padres compraron el año pasado y no usaron más que pocos días por la pandemia o porque este año directamente no les sirven a los chicos.

Las ferias de usados, los trueques y las reventas en grupos de Whatsapp y Facebook, todo vale este año para hacer frente a los precios de la canasta escolar. Con bolsillos flacos, precios por las nubes por la inflación y con el agregado que el año pasado por la pandemia los uniformes, calzados y útiles quedaron sin usar porque no hubo clases, están creciendo los grupos donde se ofrece todo tipo de artículos para la escuela

Un caso, es el de María Pía Aguiar, administradora del Grupo San Francisco en Whatsapp, quien contó que el año pasado lo armó con las madres de jardín, primaria y secundaria para revender cosas. Muchas madres ofrecen en el 2021 canjes, regalos y venta de artículos para la escuela.