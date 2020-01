La provincia de San Juan no fue ajena a la crisis que afectó el mercado laboral en todo el país durante el 2019 y lamentablemente ocupó uno de los lugares más afectados por la caída de puestos de trabajo registrados del sector privado. Según un informe de Indicadores laborales que acaba de difundir la Unión Industrial Argentina, San Juan sufrió una caída del 5,5% en la cantidad de empleos en blanco, en octubre de 2019, respecto a octubre de 2018, situación que fue admitida ayer por sectores del comercio, la industria y el gobierno. Sin embargo, en esos ámbitos creen que la situación se revertirá en el 2020, a partir de las medidas que está tomando la Nación. ""Argentina ha iniciado un período de recuperación a través de medidas como la Ley de Emergencia (ver opiniones en página 3) y tenemos expectativas de que en 2020 las medidas que tomó el presidente de la Nación surtan efecto y estos números se reviertan", dijo la ministra de Hacienda, Marisa López. En el sector privado también son optimistas. El estudio destaca que las únicas que no cayeron fueron Neuquén, que tuvo un incremento interanual de 3,8% impulsado por el aumento de la actividad vinculada a Vaca Muerta, y Santa Cruz, que mejoró 2,4% por explotaciones petroleras y mineras. El resto de jurisdicciones tuvo caídas generalizadas y entre las más afectadas están Tierra del Fuego (-10,3% interanual), La Rioja (-6,2%) y San Juan (-5,5%). ""No somos ajenos a la problemática del país, en general todas las provincias han tenido un incremento en el desempleo privado e industrial, salvo Neuquén por Vaca Muerta", explicó López. Añadió que el descenso de empleo registrado no significa que la gente esté desempleada, ya que hay subempleo, o empleo no registrado; una informalidad ""causada por los altos costos de registración". También destacó que la política local de articular lo público con lo privado permitió que aquí la tasa de desempleo fuese menor a la media nacional

Al analizar la pérdida de empleo industrial, el informe destaca que San Juan ocupa el noveno lugar entre las que sufrieron caídas de puestos de trabajo, con un descenso del 4,3% en el segundo trimestre del 2019 respecto a igual lapso del 2018. La más afectada fue Tierra del Fuego (-23%) y la que repuntó fue Neuquén (+9%). Para Daniel Cano, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, la caída del empleo en San Juan ""está totalmente alineada con la recesión general que estuvo viviendo el país durante el 2019". Entre los causales enumeró la inflación que "pegó" en el consumo afectando a las empresas sanjuaninas, y la pérdida de beneficios a través el decreto 814 que permitía a las fábricas no abonar una parte de los aportes patronales. ""Para empresas alejadas del puerto, la eliminación de ese beneficio afectó mucho en el incremento de costos", dijo el industrial. Sin embargo dijo que hay expectativas de que las medidas anunciadas de ""poner más plata en el bolsillo de la gente" permitirán reactivar el consumo, aunque advirtió que el atraso que está teniendo el dólar puede afectar las exportaciones.

Para Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, la caída de trabajo registrado en la actividad mercantil durante 2019 "fue la peor de la década", y recordó que en septiembre pasado el Sindicato de Empleados de Comercio informó la pérdida de alrededor de 500 empleos en San Juan. ""Esperamos que se reactive el consumo, que haya créditos blandos y que disminuya la presión fiscal. Hay esperanza si se cumplen las medidas anunciadas", dijo Rodríguez.

Datos nacionales

En octubre, el empleo registrado del país cayó -0,5%, con 61.644 puestos de trabajo menos que en octubre de 2018. Se incrementaron 3% los monotributistas y 1,3% los empleados públicos, y el empleo privado cayó 2,6%.

Destacan alivio a las pymes

La implementación de la nueva ley de Emergencia Pública, Solidaridad Social y Reactivación Productiva -sancionada a fines de diciembre por el Congreso- muestra ""una clara intención de aliviar a los empleadores" en lo que hace al costo del trabajo registrado, especialmente para las pymes, según coincidieron diversos asesores jurídicos de empresas y cámaras sectoriales. Esos consultores resumieron en distintos trabajos de asesoramiento el impacto en términos de una morigeración en la presión impositiva vigente en materia laboral. Walter Godoy, de la consultora López Tilly Abogados, recordó que rige una reducción de las contribuciones patronales que era de 24,5% promedio sobre el salario, y bajó al 20,4% para sectores de Servicios y Comercios, o al 18%, para los restantes empleadores del sector privado. Se dispuso a la vez una detracción de la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota de la contribución patronal, equivalente a la suma de $7.003 por trabajador en concepto de remuneración bruta. Ese beneficio aplica para los trabajadores de la ley 20.744 (de Contrato de Trabajo), trabajo agrario (ley 26.727) y régimen de la construcción (ley 22.250). El estudio Marval y O"Farrel destacó el impacto de la regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras y los especialistas José Llano, Walter Mañko y Martín Guala destacaron las condonaciones de intereses, multas y sanciones, bonificación por pago al contado y régimen de facilidades de pago, de hasta 60 cuotas con primer vencimiento el próximo 16 de julio. Por su parte Godoy recordó que la fecha para acogerse a los planes regularizadores se extiende hasta el 30 de abril próximo, y comprenderá a las obligaciones en discusión, sea en sede administrativa o judicial en curso.