A la obra de autopista en la ruta 40 hacia Albardón -que lleva 16 meses de construcción y sólo un 10% de avance- el Gobierno ayer le imprimió un cambio que le permitirá retomar el ritmo, a la vez que alegró a los vecinos de calle Tucumán en Chimbas: se decidió que la línea de alta tensión que iba a a atravesar esa zona y que generó una fuerte oposición vecinal, finalmente se hará por la ruta 40. Será totalmente soterrada, o quizá con algún tramo aéreo, según lo crean más conveniente los técnicos que replanteen la obra, anunció ayer el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino.



Los vecinos de la calle Tucumán provocaron una gran demora al oponerse a que la línea pasara cerca de sus casas, y hasta adujeron problemas de salud en las audiencias públicas para obtener la Declaración de Impacto Ambiental de la obra.



Ahora el Gobierno decidió volver al proyecto original de llevar esa línea soterrada y por la misma ruta, que en su momento fue descartado por las dificultades técnicas y el encarecimiento del costo.



Ayer el ministro Ortiz Andino admitió que a los vecinos no les gustó el proyecto, pero no atribuyó a ese factor la causa de la modificación. En cambio adujo la gran cantidad de expropiaciones que había que hacer -61 en total-, la futura red cloacal en la misma calle y la decisión de construir el centro judicial en el predio de la ex Cavic, que iba a demandar otra intervención eléctrica si la línea se hacía sobre la calle Tucumán, todas demoras que iban a impactar en la obra.



Con todas estas complicaciones, las autoridades decidieron retomar el plan inicial, y la línea de alta tensión definitiva irá por ruta 40, desde Benavídez hasta Callejón Blanco. Pero a diferencia del proyecto original tendrá una variante, un desvío sobre calle Centenario y desde ahí, por calle Tucumán Prolongación (hoy topa en Centenario, pero será abierta) hasta calle Costanera. El desvío permitirá iniciar rápidamente las obras viales sobre ruta 40 que incluyen en ese tramo dos puentes - Puente Centenario y Puente Blanco- mientras se avanza con el plan de soterramiento del resto del tramo.

El proyecto



Ortiz Andino dijo que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) les ‘dará una mano’ al encargarse de desarrollar el nuevo proyecto y que se intentará reconvertir los contratos para no tener que volver a realizar licitaciones. ‘’creo que no va a ser necesario’’, anticipó. En cambio admitió que habrá necesariamente replanteo de costos y de tiempos, aunque aún no hay definiciones al respecto, y además, que el mantenimiento de una línea de alta tensión bajo tierra será más complejo, por lo que habrá que adaptarse y tener especialistas en el tema.



‘’Seguimos pensando que el proyecto técnico por la Tucumán es el mejor, pero no se compatibiliza con los plazos que necesitamos para esta obra’’, y agregó que en parte por el problema eléctrico y en parte por la demora de aprobación del proyecto ejecutivo por parte de Vialidad Nacional ‘’está casi paralizada’’.



Según se explicó oficialmente, llevar la línea de alta tensión por calle Tucumán iba a requerir 61 expropiaciones para lograr el ancho necesario de la avenida con el cantero central, lo que iba a demorar los plazos. De todas maneras se dijo ayer que esa avenida se hará igualmente. Pero será luego de que se hagan las cloacas, que van con un colector central y dos colectores laterales.



Por primera vez se inyecta energía a Mendoza

A partir de que el dique Punta Negra se sumó a la generación de las represas Caracoles y Ullum, y con los embalses totalmente llenos al finalizar la temporada estival, la provincia de San Juan logró un hito histórico: por primera vez tiene excedente de energía y lo está exportando a Mendoza, a través del Sistema Cuyo, mediante la interconexión San Juan-Mendoza. ’’Durante toda la historia de San Juan siempre estuvo entrando la energía desde Mendoza. Ahora estamos generando 300 MW y tenemos un excedente de aproximadamente el 15%’’, dijo ayer Carlos Larisson, desde Energía Provincial Sociedad del Estado. El funcionario añadió que EPSE debe ser de las pocas empresas públicas que tiene superávit en Argentina. El dato es alentador y se debe en gran medida, a la puesta en marcha del Dique Punta Negra, sumado al buen manejo del agua y a la administración del recurso en las distintas presas. Los tres diques están en su nivel máximo cuando ya finalizó la temporada estival y con el río San Juan trayendo en orden a los 42 m3/s. Esto fue posible debido al incremento de las nevadas y las condiciones de temperatura que hicieron que los ríos lograran un caudal abundante. Según datos recibidos por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico CAMMESA-, San Juan ha presentado un importante registro de generación de energía. Eso sucede en determinados días y horarios, donde se presenta una baja demanda de los usuarios sanjuaninos.