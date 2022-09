Los gerentes de las cadenas de electrodomésticos ubicadas en la Capital están preparando vidrieras y promociones para la segunda edición del "Electro Fans", un evento que nació para reavivar las ventas del sector, y que se desarrollar en San Juan al igual que en todo el país, desde hoy y hasta el miércoles 21.

Con la mira puesta en el Día de la Madre y en el Mundial de Fútbol, las cadenas van a centrar las promociones en los rubros de TV, celulares y equipos de aires acondicionado, principalmente, aunque también aseguran descuentos en otros cientos de productos.

Las ofertas puntuales se van a develar hoy al público, pero en todos los locales consultados anticiparon que habrá descuentos del 30% y del 40% en ofertas puntuales, y planes especiales para pagar a largo plazo. A pesar de la inflación, anticiparon que además habrá algunos productos que se podrán comprar en 3 y 6 cuotas sin interés, como las líneas de celulares y electrodomésticos pequeños.

""Septiembre es un mes muy bajo en ventas, por eso se realiza esta acción", dijo el gerente de una de la casas ubicada en la peatonal sanjuanina. Aseguró que todas las promociones están reguladas y los descuentos serán reales. ""Un dato no menor es que la gente no se encontrará con la situación de que los precios suben en estos días en que se aplica el descuento para después bajarlos", indicó. Este evento es impulsado por Cetrogar, Frávega, Musimundo, Megatone.net, Naldo y Pardo, y pese a que inicialmente se dijo que estaba orientado solo a compras presenciales, ahora se decidió que incluya también las ventas online. Si bien el Electro Fans es sólo para las cadenas nacionales, desde el comercio local Dismar anunciaron que extraoficialmente aprovecharán la iniciativa, y también saldrán a competir ofreciendo promociones en los mismos rubros, y los mismos días. Luis Suárez, gerente de este local, dijo que van a sumarse a la acción "con descuentos importantes" en televisores y celulares, además de otros electrodomésticos. ""Lo hacemos para ir anticipando la compra del día de la madre y también la venta de televisores para el mundial", dijo. Consideró "muy positivo" para el comercio que la realización del evento futbolístico sea en el mes de noviembre, cuando normalmente bajan las ventas, para poder estimular la venta de pantallas. En las cadenas quieren impulsar la facturación no solo en la tienda física, sino también por internet, y prometen para esta segunda opción una entrega rápida. Aunque la promo es solo por tres días, podría extenderse como sucedió el año pasado.

Luciano Ares, desde Naldo, dijo que la sucursal local ofrecerá rebajas en gran cantidad de artículos hasta el 30%, cuotas sin interés y financiación más larga con tasa de interés más baja que el mercado para algunos productos. ""La vedette por supuesto va a ser el televisor por el mundial de fútbol. Los sanjuaninos podrán ver una propuesta interesante en nuestro local teniendo en cuenta que Naldo es sponsor de la selección argentina y todas las sucursales estarán vestidas de celeste y blanco", dijo. Agregó que ese local va a tener ""una propuesta agresiva y tenemos muchas expectativas por esta iniciativa".