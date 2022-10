Una buena noticia para los asadores: el Gobierno junto a los abastecedores de carne vacuna locales parecen encaminarse a solucionar las consecuencias de una ley nacional que amenazaba la forma de comercialización en el mercado local. Es que se propuso al gobierno alternativas a la obligación que habrá desde noviembre de trocear la media res de carne vacuna, y entre ellas figura la de hacer los cortes de otra forma, para que en el fraccionamiento se pueda extraer entera la punta de espalda, el tradicional corte sanjuanino.

La propuesta surgió en una reunión de 21 abastecedores con el director de Desarrollo Pecuario, Carlos Camuña, quien adelantó que la provincia analizará adaptar las solicitudes del sector. 'Es posible, como provincia podemos proponer cortar la carne de otra manera, mientras cumplamos con lo esencial de la medida nacional', dijo ayer el funcionario. Agregó que tras largas horas de reunión se firmó un documento donde se plasmaron tres propuestas del sector cárnico sanjuanino, que el Gobierno provincial se compromete a estudiar.

La primera alternativa, y las más importante para el consumidor local, propone trocear la media res en tres partes: la pierna o parte trasera; la espalda -de donde se saca por ejemplo el ojal de costilla-, y la paleta que proporciona la punta de espalda. Camuña explicó que la ley nacional habla de distribuir la carne en piezas menores a la media res, y ante eso, la provincia puede proponer adaptaciones a la norma, de manera de lograr el objetivo sin que se pierda la punta de espalda, el popular corte de los asadores que no existe en otras provincias. ''La punta de espalda no se va a perder'', aseguró el funcionario.

La segunda propuesta es 'flexibilizar' el peso establecido a nivel nacional, de 32 kilos. Los abastecedores dicen que en San Juan se demanda históricamente medias reses más pesadas que en otras provincias, que pueden llegar a 140 kilos. Al trocearla en tres partes, cada una de ellas puede pesar unos 46 kilos.

La tercera propuesta es que los comercios más chicos que no sean abastecedores -carnicerías o trozaderos, por ejemplo- y que incorporen en sus negocios algún sistema de mecanización, se les habilite para recibir la media res. ''Esto también se puede analizar porque al tener algún medio mecánico que evite cargar 'al hombro' la pieza, se estaría cumpliendo con el objetivo que busca la normativa nacional'', dijo el funcionario. Camuña indicó que el Gobierno analizará las propuestas y no descartó que puedan incorporarse, para lo cual se prevé un nuevo encuentro con abastecedores a corto plazo. 'Otra cosa importante es no perder la trazabilidad de la carne, que al implementar los cortes no se pierdan las etiquetas donde se indica la fecha de faena del vacuno y cuánto pesa'.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación quiere que los frigoríficos no vendan más en media res, sino en cortes que no superen los 32 kilos para evitar un gran esfuerzo para el trabajador. Pero el sector lo rechaza, y ayer (ver página 9) hubo un pedido a nivel nacional de rever la medida.