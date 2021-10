La sequía ya empezó a impactar en los cultivos sanjuaninos y tendrá consecuencias económicas. A causa de la baja que se ha producido en las napas de agua del subsuelo, ya hay al menos cuatro perforaciones que desde esta semana no pueden bombear para regar, afectando a 50 hectáreas de chacras en Santa Lucía y Pocito, el 2,5% del total cultivado en San Juan. A su vez, y también por la sequía, en la Sociedad de Chacareros calculan que se reducirá entre 20 y 30% la siembra que hasta ahora se venía ubicando en 2.000 hectáreas, con lo cual la provincia contará solamente con entre 1.400 a 1.600 hectáreas de verduras y hortalizas, para la próxima campaña.

La proyección de cultivo de los melones en el departamento de Sarmiento es similar: en la Asociación de Productores de Semillas (Aprosem) estiman una reducción del 25% este año por la falta de agua.

"Ya está empezando a quedar en evidencia el impacto de la crisis hídrica", lamentó Mario Torrente, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Chacareros y titular de la cooperativa de la entidad. El productor informó que la estimación de menor siembra "incluso puede ser peor", porque el fenómeno climático se esta anticipando: contó que 4 productores de la entidad han informado la imposibilidad de regar desde esta semana porque se han quedado sin agua en los pozos que tienen en sus tierras. Tres son de la zona de Quinto Cuartel, en Pocito; y el cuarto es de Santa Lucía. Entre todos suman unas 50 hectáreas de productos de invernadero, y de hortalizas y hojas frescas como lechugas y acelgas. "Lamentablemente están tratando de ver cómo salvan lo que tienen, no sabemos que aconsejarles, porque no es un problema de plata, quizá hacer un reservorio", dijo Torrente. La salida seria hacer la perforación más profunda, hasta alcanzar la napa freática, pero el grave problema es que no hay quien haga el trabajo. En efecto, no hay disponibilidad de empresas perforistas en la provincia y las que existen, están dando turnos para abril del 2022, indicaron en la entidad. En zonas de San Martín o Angaco, que son las que están recibiendo el flujo de chacareros que llegan desplazados de zonas urbanas, los pozos deben tener una profundidad de entre 80 y 150 metros. Pero ante la falta de agua superficial -que es la que viene del río, por los canales de riego- se están usando mas los pozos y están bajando las napas freáticas. Torrente plantea que la crisis se va a agudizar porque aún no llegan los días de mayor demanda hídrica de los cultivos, ya que el pico se produce en el verano. "Estamos pensando en que la superficie sembrada se va a reducir entre un 20% y un 30%, pero además no sabemos si lo que plantemos va a rendir al 100%, porque lo que les ha pasado a estos cuatro productores nos puede pasar al resto", reflexionó. Desde Sarmiento, Ramón Díaz, de Aprosem; dijo que en la entidad ya calculan una reducción del 25% de las hectáreas de melones por la sequía. Explicó que la mayoría de los meloneros arriendan las tierras para plantar el fruto, y este año los propietarios las han sacado del mercado de alquiler. "Hay muchos productores que no han arrendado la tierra porque el agua que tienen disponible es menor y la quieren para sus propios viñedos o cultivos", explicó Díaz, quien vaticinó que el año que viene va a ser peor. Indicó que en la zona tienen esperanza de que el gobierno ponga en marcha más pozos oficiales, y que vuelque esa agua a los canales para aumentar la disponibilidad del riego para el agro.



Área sembrada actual

2.000 son aproximadamente las hectáreas sembradas por los miembros de la Sociedad de Chacareros. Son 220 socios activos, y tienen un promedio de 9 hectáreas cada uno.

Reducción

400 hectáreas menos de chacras se van a cultivar esta temporada en San Juan por la crisis hídrica, aunque pueden trepar a 600, según calculan en la Sociedad de Chacareros.

Agua estimada

450 Son los hectómetros cúbicos que el Departamento de Hidráulica estimó que traerá el río San Juan en la temporada 2021/2022. Es la peor marca en 112 años.