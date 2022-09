El titular de Goland Mining Service, empresa dedicada a la exploración y explotación minera y petrolera de forma sustentable, Alberto Esteban González, ganó el Premio Joven Empresario Argentino Edición 2022 que entrega CAME Joven desde hace 13 años. El sanjuanino compitió con empresarios de todas las provincias y se impuso al ser elegido por el jurado nacional. "Una minería socialmente responsable con el medio ambiente es posible, estamos enfocados en el impacto ambiental de los procesos productivos, haciendo una actividad ecológicamente sostenible; y en la reinversión en la economía provincial, generando más puestos laborales en distintas actividades de impacto estratégico", dijo González. Por su parte, el titular de CAME, Alfredo González, destacó que el 55% de las pymes son propiedad de menores de 40 años y que 2 de cada 3 proyectos que nacen son fundados por este segmento. Por su parte, el director de CAME Joven, Federico Pelli, indicó la importancia al decir que el 70% del empleo formal del país lo dan las pymes y que el 55% están conducidas por jóvenes.