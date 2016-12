Es inevitable, la luz será más cara el año que viene, pero hay matices que harán más llevadero el golpe al bolsillo.



El 31 de enero de 2017 el ENRE dirá a cuánto asciende el incremento autorizado a las transportistas de electricidad -que para el caso de San Juan es Distrocuyo-, y un pequeño porcentaje -aún no se sabe el monto- encarecerá las boletas de febrero de los usuarios sanjuaninos. Con eso no hay vueltas.



Pero además, con la inflación actual también es inminente que se dispare el llamado a audiencias públicas para la revisión extraordinaria de las tarifas del servicio de redes que presta Energía San Juan y Decsa. Y en ese aspecto hay un alivio para el usuario local, al menos en los primeros cinco o seis meses del 2017, porque el Gobierno provincial absorberá cualquier tipo de incremento hasta mayo o junio próximos, según anticipó ayer el presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera Prudencio.



No es la primera vez que el usuario no verá una suba en la boleta de luz, ya que es un esquema que el Gobierno provincial ha repetido en los últimos tres o cuatro años para aliviar el bolsillo de los usuarios. Pero en el 2017 será de significativa ayuda para los usuarios que empezarán a sentir con fuerza los aumentos tarifarios que la Nación promete aplicar dos veces al año, con la quita gradual de subsidios.



‘’Cuando los precios que explican el servicio de redes se disparan por encima de un umbral del 2,5% en el semestre, hay que llamar a audiencias publicas extraordinarias y eso ya pasó en el semestre. No obstante, aún no vamos a llamar, si hay alguna modificación en el componente del servicio de redes, el usuario no verá ese aumento hasta mayo o junio próximos.



Por lo que vislumbramos, ese aumento será pequeño, y aunque a las prestadoras del servicio hay que pagárselo desde el 22 de enero, no será retroactivo para el usuario’’, aseguró el funcionario. Luego explicó que tomaron esta decisión para separar el componente local de los nacionales, que pueden ser más altos, ‘’para evitar cualquier impacto’’.

La luz aumentará con los consumos de febrero debido a un ajuste en el segmento de costos operativos que otorgará el ENRE a las transportistas.

LA SUBA NACIONAL



El Gobierno nacional realizó hace pocos días las audiencias públicas para ajustar los valores de la electricidad del transporte. Allí la regional Distrocuyo solicitó un incremento por costos operativos de alrededor del 150 % de su tarifa actual. Según los cálculos que presentó esa empresa en la audiencia, si se le concede lo que pide significará un impacto extra de alrededor del 2% en la boleta de luz de San Juan. Para un usuario de 350 kw/h mensual son 7 pesos más para un boleta que con impuestos alcanza los 420 pesos, explicaron. En la actualidad, el peso de la transportista es del 3% en la boleta de luz.



Los representantes del EPRE en esa audiencia publica expusieron que esos aumentos que han sido solicitados a la Nación por Distrocuyo son ‘excesivos al máximo’ y plantearon que sean reducidos en un 35 al 40 por ciento. ‘El impacto del transporte en la boleta no es grande, pero hoy día estamos en una situación en la que cualquier puntito suma, ese 35 que es ahora se puede duplicar’’, explicó Rivera Prudencio.

Multas por barrios inaugurados sin luz

El barrio Conjunto 10, de Rawson, fue entregado el 2 de diciembre y para el 15 los vecinos aún no tenían conectados el servicio eléctrico. Para colmo, ese último día el gobernador Uñac fue a inaugurar el barrio Conjunto 1, en Pocito; y se enteró que la red de baja tensión del complejo no estaba conectada. Por esos motivos, Energía San Juan hoy está bajo un sumario y deberá afrontar una multa cuyo monto aún no se sabe. ‘Parece que la distribuidora sigue teniendo pantalones cortos’, dijo el titular del EPRE, quien agregó que la falta es ‘grave’.