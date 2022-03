La decisión está tomada y el mes que viene se presentará en la Cámara de Diputados el proyecto que modificará la ley de partidos políticos, el cual definirá el sistema de elección de candidatos de manera interna en los partidos y frentes electorales. La confirmación salió del propio gobernador Sergio Uñac, quien, consultado por este medio, indicó que "estamos en el último tramo para la presentación del nuevo sistema electoral. Lo que estamos estudiando". Incluso, adelantó que la movida "será el mes que viene, después del 1 de abril". Esto es, luego de que se produzca la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Según indicaron fuentes oficiales, la iniciativa del Ejecutivo responde a varios motivos, pero, principalmente, a que la Justicia levantó la suspensión de la eliminación a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que, "la no realización de las primarias, está vigente" dijo Uñac. Así, el Gobierno avanzará en la presentación y sanción de una nueva normativa para las fuerzas políticas.

Los otros motivos no son menores, pero responden más a circunstancias de oportunidad, apuntaron las fuentes. Dentro del oficialismo circulaban dos posturas sobre el momento adecuado para avanzar con los cambios en el mecanismo de elección de candidatos, los que saldrán de las agrupaciones políticas y sus afiliados. Una de las posibilidades era esperar hasta fin de año para enviar el proyecto a Diputados, con el fin de tener un panorama más claro del tablero político electoral a nivel nacional y local, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que se adelanten los comicios provinciales. De hecho, el senador Rubén Uñac manifestó ayer en Radio Sarmiento que "no es una locura adelantar las elecciones" (ver recuadro).

La segunda posibilidad, y que se terminó imponiendo, era avanzar rápidamente y dirimir la discusión lo antes posible. Esta movida tiene su trasfondo, el cual es dejar margen hacia adelante para otras eventuales disputas que se puedan llegar a presentar en la arena política. Una de ellas es la chance de que Sergio Uñac compita por un tercer mandato. El gobernador ya manifestó que entiende que la Constitución lo habilita, mientras que abogados de la oposición indican lo contrario. Así, de ir por otro periodo, es un hecho que habrá una puja judicial, por lo que se analizó que no es conveniente que se sume a la disputa política por la modificación de la ley de los partidos, indicaron las fuentes. Así, la balanza se inclinó para avanzar ahora con el cambio y, más adelante, "jugar otro partido" si es necesario.

No trascendió cuál sería el nuevo mecanismo que se utilizará para que los partidos o frentes elijan sus candidatos, pero sí que hay tres alternativas en danza, por lo que Uñac se definirá por uno. Una de las posibilidades permitiría un juego más amplio dentro de los espacios, mientras que otro sería más restrictivo a la hora de una postulación.

Si bien la eliminación de las primarias, contenida en el nuevo Código Electoral, fue votada por la mayoría de los diputados, tuvo críticas del giojismo y Juntos por el Cambio (JxC), los que, cada uno por su lado, pero en sintonía, acudieron a la Justicia para revertir la decisión. Los diputados giojistas habían pedido que, mientras se analiza la nulidad del Código, este quede suspendido, lo que tuvo un OK inicial. En contra de esa decisión, el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, apeló a la Sala IV de Cámara Civil para que revea la suspensión. Al concederle ese paso, un juez levantó el freno, por lo que la eliminación quedó vigente.



Rubén Uñac: "Sergio tiene que ser candidato"

En declaraciones al programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, el senador Rubén Uñac hizo pública su postura sobre el futuro político del gobernador. Al ser consultado sobre las próximas elecciones, el legislador nacional manifestó que "no se si va a ser, pero yo creo que tiene que ser candidato". Además, fue más allá, al indicar que "ese es nuestro objetivo" porque "es quien tiene más condiciones de competir, claramente", dentro del espacio.

Las palabras del senador coinciden con las que manifestó el propio mandatario, quien afirmó que la Constitución lo habilita a un tercer mandato, aunque todavía no tiene definido si será o no candidato.

Por otro lado, el legislador destacó que el Gobernador es una figura política "que está muy instalado, no solo en la provincia", sino también con "mucha penetración nacional". En esa línea, no descartó que, de no ir por un tercer mandato, pueda pensar en el Ejecutivo nacional para las elecciones generales del año que viene.

Finalmente, indicó que "no sería una locura" un desdoblamiento de elecciones en 2023 y que todavía no sabe si se presentará a una reelección como senador.