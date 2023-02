El gobernador Sergio Uñac participó hoy de la reunión de la COVIAR, con los diferentes actores de la vitivinicultura, y volvió a insistir en la necesidad de no importar vinos para asegurar un buen precio de la uva.

“Bregamos para que no haya importaciones. Existe la posibilidad de que la merma en la cosecha y la no importación, repercuta en positivo en el precio de la uva y la idea es esa, que los productores tengan mayores ingresos y valga más el producto. Estamos en contra de la importación de vinos como lo hemos estado siempre, habrá que ver cuál es el límite para no desabastecer el mercado. Hay un punto de equilibrio que no podemos desconocer”, afirmó el mandatario provincial ante la prensa.

"Estamos en un momento importante porque habrá una cosecha con una merma considerable, estimada por el INV, del 15% respecto a la cosecha anterior. De esas 45 mil hectáreas que tenemos en San Juan, producto de las inclemencias climáticas, vamos a tener esta merma que ha impactado en positivo en el precio de la uva", reconoció Uñac y afirmó que harán de "mediadores" entre bodegueros y productores para conseguir el equilibrio entre los dos sectores.

Participan del encuentro, el Presidente de COVIAR, José Alberto Zuccardi, Mario González (Presidente Cámara Riojana de Productores Agropecuarios) quien asumirá hoy la presidencia, Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan, José Molina,Presidente Cámara de Productores Vitícolas de San Juan , Edgardo Fabián Ruggeri, presidente de Acovi, José Bartolucci, presidente de la Cámara de Vinos a Granel de Argentina y Claudio Galmarini, director regional del INTA.