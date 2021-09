En el Gobierno sanjuanino hay dudas y pocas expectativas de poder avanzar con el proyecto del Túnel de Agua Negra dada la tensión existente por la decisión del Gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico Sur que forma parte de Argentina, lo que sería un nuevo traspié. El próximo 30 de septiembre está prevista una reunión del Ente Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), el organismo encargado del tema.

Hoy el gobernador Sergio Uñac se refirió al tema y eligió la cautela, aunque afirmó que las definiciones se esperan para después de las elecciones.

"Queremos ser prudente con eso, me parece que no es momento de hablarlo porque Chile está en proceso electoral y nosotros también. En ese marco me paree que se exacerban un poco las posiciones. Vamos a esperar el momento propicio, se sigue trabajando técnicamente en esto pero hacen falta definiciones políticas que las vamos a esperar para después de las elecciones".

La última reunión del ente tuvo lugar el 16 de octubre del 2019 y desde entonces se produjeron una serie de hechos que han venido frenando la iniciativa. Primero, en el reglamento del Ebitan figura que el organismo debía reunirse cada tres meses, pero se vinieron posponiendo las reuniones por una serie de hechos. Primero fue el estallido social en Chile, con manifestaciones y protestas e incluso quema de edificios. Después vino la pandemia, que paralizó muchas actividades a uno y otro lado de la cordillera. Y luego Argentina se demoró en designar a sus representantes en el organismo. También en diciembre del año pasado el Gobierno chileno anunció que desistía de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportaba 1.500 millones de dólares para la obra del túnel. Como si fuera poco, ahora se suma que el problema de límites con el vecino país. Incluso ayer, los bloques políticos del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) del Senado acordaron elaborar una declaración conjunta de rechazo a la postura de Chile