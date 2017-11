El gobernador Sergio Uñac se refirió, en diálogo con DIARIO DE CUYO, a las publicaciones de algunos medios nacionales respecto a la posibilidad de que la Nación de marcha atrás con el gravamen.

“Hasta que no vea el proyecto de ley, no me voy a quedar tranquilo. Hay mucha gente que me dice que yo tengo que ponerme al frente de esta defensa, y lo estoy haciendo”, afirmó Uñac.