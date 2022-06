Hasta el momento todos los registros de las empresas que tienen en la Subsecretaría de Trabajo son en papel y ocupan un espacio considerable. Ahora, para darle más agilidad a todos los trámites y depurar la base de datos, la intención es llevar adelante un reempadronamiento de todas las firmas que trabajan en la provincia, tarea que permitirá conocer, por ejemplo, cuántas compañías trabajan efectivamente, a qué rubros se dedican y con qué personal cuentan. Y a las que no adhieran y cuenten con el código correspondiente, no podrán hacer otros trámites en el Estado, como por ejemplo en Rentas, acceder a un crédito oficial u obtener otro tipo de beneficios del gobierno.

El subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, explicó que entre los requisitos que se van a solicitar para la reinscripción se encuentran, por ejemplo, nombre o razón social, CUIT, CUIL, domicilio, correo electrónico (para las notificaciones), datos de la actividad comercial, nombre del representante legal y de los responsables de Recursos Humanos y de Higiene y Seguridad.

Sobre la decisión, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, sostuvo que "vamos a implementar un reempadronamiento digital de empleadores de la provincia. Esta política pública es otra medida para fortalecer y fomentar la creación de trabajo genuino en San Juan y responde a un pedido específico del gobernador Sergio Uñac".

Sobre los alcances de la medida explicó que "con este nuevo sistema podremos respaldar aún más a las empresas y particulares que generan mano de obra local. Asimismo, se verán beneficiados los trabajadores y sindicatos de todas las ramas, ya que se contará con información en tiempo real de las condiciones laborales de los dependientes de la provincia".

Todavía no hay fecha para la implementación del cambio, pero será inminente porque la decisión en el Gobierno está tomada.

El director de Políticas Laborales, José Luis Sánchez será quien coordine la tarea. Y precisó que "el cambio permitirá que, por ejemplo, todas las notificaciones se hagan en formato digital y así los usuarios, desde una pc o desde el mismo celular podrán realizar los trámites correspondientes".

Entre las ventajas que traerá el nuevo sistema se encuentran la posibilidad de subir y presentar la documentación ante la subsecretaría vía online, pedir certificados y la rúbrica de los libros de sueldos y jornales.

Oribe aclaró que la firma que no se inscriba no sólo no podrá realizar trámites ante el organismo sino que tampoco podrá hacerlo en otras reparticiones de la administración pública ni gestionar créditos oficiales.

Hasta ahora, en la Subsecretaría de Trabajo existen registros de unas 40.000 empresas, pero es una cifra que está sobredimensionada porque, por ejemplo, hay carpetas de firmas que hace años han desaparecido, como por ejemplo el Emporio Económico, Casa Chait o Casa Lara, que en su momento tuvieron una importante actividad en San Juan.

También se podrá acceder a datos de la mano de obra ocupada, rubros a los que se dedican las empresas y dónde están ubicadas. "Podremos hacer la trazabilidad del mercado laboral", dijo Oribe. Y habrá más agilidad para realizar todos los trámites porque se harán con formato digital. "Vamos a ganar en eficiencia y transparencia en el Estado", dijo el funcionario.

Las claves

Depuración

La intención en Trabajo es conocer con certeza la cantidad de empresas que se encuentran funcionando en San Juan. Es que en los registros en papel del organismo figuran unas 40.000 compañías, pero hay muchas que hace rato dejaron de funcionar. Pero el problema es que nunca les dieron de baja.

Código

Cada empresa que se reempadrone recibirá un código de identificación, que le será requerido no sólo en la Subsecretaría de Trabajo sino para realizar otros trámites en el Estado provincial, como gestiones en la Dirección de Rentas o acceder a un crédito o un subsidio del Gobierno provincial.

Requisitos

Entre los datos que deberán aportar se encuentran nombre de la empresa, datos de CUIT y CUIL, domicilio legal, domicilio fiscal electrónico, actividad comercial, convenio colectivo de trabajo que ampara la relación laboral, nombre del representantes legal y de los responsables de Recursos Humanos.

Ventajas

La reinscripción de las empresas permitirá conocer datos de la mano de obra ocupada, rubros a los que se dedican las empresas y dónde están ubicadas. Y aportará agilidad para realizar todos los trámites porque se harán con formato digital, lo que aportará eficiencia y transparencia en la gestión.