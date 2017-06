El gobernador Sergio Uñac advirtió ayer que no están resultando fáciles las negociaciones que está llevando adelante las autoridades para garantizar las fuentes de trabajo en la autopartista local Itec, debido a la caída de un contrato con la terminal de Fiat. El Gobierno decidió trabajar para acercar posiciones entre los privados, intentando salvar entre 70 y 90 puestos laborales ociosos desde que ese convenio para fabricar autopartes a la marca se frenó.



"'Estamos haciendo de todo un poco, no sé si alcance, es la pura verdad. Se trata de un convenio entre privados, de una empresa que le confecciona autopartes en principio a Peugeot y con un compromiso de hacerlo para Fiat. Lo que estamos haciendo es ver cómo recuperamos lo de Fiat y si me preguntan si lo veo fácil digo que no'', dijo ayer el gobernador. Sin embargo adelantó que sus funcionarios seguirán con las gestiones. "'No hay gestión que no se vaya a concretar, y a partir de ahí veremos el resultado. Se deberá seguir el convenio con Peugeot. Estamos trabajando, tratando de ayudar, aproximar las posiciones. Es todo del sector privado, pero el Estado tiene que participar de alguna manera para garantizar las fuentes de trabajo'', señaló.



Según Rolando Manzanelli, secretario General del gremio de los Plásticos, el viernes pasado Itec se comprometió a mantener durante junio a 69 empleados con licencia y el pago del 100% del salario, de un total de 396 empleados. El compromiso surgió tras una reunión en Casa de Gobierno entre Uñac, el titular de Producción Andrés Díaz Cano, la secretaria de Industria, Sandra Barceló, los directivos de la empresa Carlos Rodríguez y Rodolfo Barrios y el propio Manzanelli, para acercar posiciones.



En mayo la empresa ya había suspendido a 93 operarios y sus autoridades habían advertido que al mes siguiente no podrían seguir manteniendo en esas condiciones al plantel de personal, por lo que tendrían que tomar una decisión. Por suerte, las negociaciones con el Gobierno dieron un poco de oxígeno y este mes una parte de personal sigue con las suspensiones, sin llegar a la pérdida del trabajo.