Tras un comportamiento preocupante en octubre, el escurrimiento del río San Juan mejoró en noviembre, cerrando con un total de 113,68 Hm3, volumen que se ubicó un 39,71% por encima del pronóstico medio que hizo el Departamento de Hidráulica para el mes, de 81,37 Hm3, según informó la flamante directora del organismo, Guadalupe López. El ciclo hídrico de la provincia es diferente al año calendario, ya que se extiende desde octubre hasta el mes de setiembre del año siguiente. Y octubre no fue de lo mejor: se había pronosticado un derrame de agua medio de 64,33 Hm3 y en realidad el río solo trajo 49,82 Hm3, un 22,62% menos.

La mejora del mes pasado trajo alivio, pero ante la preocupante crisis hídrica que azota a la provincia, las autoridades no van a aumentar el coeficiente del agua de riego que se envía por los canales al agro, anticiparon. Incluso actualmente hay alrededor de 40 perforaciones de agua subterránea en actividad para poder sostener el volumen que se esta entregando a los regantes, en el momento en que los cultivo necesitan mas agua.

'El primer mes del ciclo el escurrimiento estuvo por debajo del limite inferior del pronóstico y en noviembre se elevó por encima del límite superior ', dijo ayer López, poco después de su asunción como Directora de Hidráulica (ver Primera mujer...). Hasta ahora en el cargo estaba en forma interina Ramiro Cascón, quien ahora sigue a pleno como Secretario del Agua.

En Hidráulica publican diariamente el volumen que trae el río, en metros cúbicos por segundo (m3/s) pero al cerrar el mes, se suma todo y se convierte en Hectómetros Cúbicos (Hm3). Para el ciclo 2022/2023 se ha pronosticado un escurrimiento de 992 Hm3 (ver infografía). En octubre vinieron 49,82 Hm3 y al mes siguiente, 113,68 Hm3, con un promedio diario de 43,86 m3/s, por encima también de los 31,39 m3/s pronosticados.

'En noviembre me preocupó el aumento porque temí que se adelantara el pico de la crecida, y que después; a fines de diciembre y en enero; baje. Teníamos temor porque si bien el pronóstico anual es bastante certero, para la distribución mensual no tenemos una base de datos muy extensa. La incertidumbre es por saber en que mes va a venir el pico de la crecida, y mucho mas este año, obviamente', dijo López, en alusión a lo insólito que ha sido este último bimestre, con heladas tardías en noviembre, seguidas de olas de calor inéditas.

En diciembre el caudal del río comenzó en descenso: hubo un pico de 58 m3/s el 30 de noviembre, pero luego empezó a bajar y ayer era de 47 m3/s. 'De todas maneras, el comportamiento histórico del río es de crecer en la segúnda quincena de diciembre y en enero, cuando hace mas calor y ocurren las precipitaciones '', dijo la titular de Hidráulica.

No obstante las autoridades insisten en cuidar el agua, eficientizar al máximo su uso, y anticipan que no podrán elevar el coeficiente que actualmente es de 0,30 a la entrada de los departamentos, y que llega con 2 o 3 puntos menos al interior de las fincas, lo que dificulta el riego normal de todas las parcelas. Incluso algunas juntas de riego insinuaron la posibilidad de aumentar ese coeficiente ahora que viene mas agua. '' El coeficiente no lo podemos aumentar en este momento porque no tenemos el agua para poder hacerlo. Los diques están en su mínimo nivel, y la realidad es que estamos peor que el año pasado'', indicó López, quien agregó que no se han realizado cortes de agua de riego 'porque entendemos que en esta época es fundamental el agua para el cultivo''.

Primera mujer al frente de Hidráulica

Guadalupe López se convirtió ayer en la primera mujer en ser nombrada al frente del Departamento de Hidráulica, en los 80 años de vida que tiene el organismo administrador del agua en San Juan. La asunción fue encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, quien en el mismo acto puso en funciones a Luis Márquez en la Jefatura Técnica, cargo que hasta ese momento estaba en manos de López.

La nueva funcionaria es ingeniera civil con orientación hidráulica, y anteriormente se desempeñó como jefa del Departamento de Hidrología en la misma repartición. En el ámbito académico, trabajó como investigadora en el programa "Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas; Ingeniería Hidráulica y Ambiental" en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional. Tambien trabajó en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, en diversos programas de investigación como inventario de presas y centrales hidroeléctricas. Además cumplió funciones en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía del Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre otros.