Como ya habían anunciado, el personal de bodegas y viñas inició este martes un paro por 48 horas con el cual reclaman una recomposición salarial del 100%. En San Juan, la medida de fuerza comenzó cuando aún no salía el Sol y los trabajadores impiden el ingreso de camiones a las bodegas desde ese momento.

Durante todo el 2020 el consumo interno de vinos creció y la vitivinícola fue una de las industrias que lograron aumentar sus ventas al exterior, pese a la pandemia. En ese contexto, desde FOEVA reclaman un incremento del 100% de los salarios.

La medida de fuerza en bodega Peñaflor, en San Martín.

El sector patronal, a su vez, había ofrecido un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021; un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4.000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.

El paro en bodega Callia, en Caucete.

Pero para el sector de los trabajadores, la oferta resultó insuficiente.

En las negociación, que se desarrolla en paralelo en San Juan y Mendoza, participan la Unión Vitivinícola Argentina, Cámara de San Rafael, Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, Bodegas de Argentina, Federación de Viñateros de San Juan y Asociación de Viñateros de Mendoza. A estos se le suman la Cámara Vitivinícola de San Juan y la Cámara de Bodegueros de San Juan.