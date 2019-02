Momento de la reunión realizada en la Federación de Viñateros, a la que acudieron asociados de las entidades de productores y algunos viñateros independientes.

Los viñateros de las principales entidades sanjuaninas -Federación y Asociación de Viñateros-, y algunos independientes se reunieron el martes a la noche a analizar las medidas que implementó el gobierno provincial en ayuda del sector por $600 millones (ver aparte), y si bien cayeron bien; surgió un pedido generalizado para que se redistribuya el dinero de algunas de ellas y así permitir destinar un monto mayor al operativo de compra de uvas que realizará la provincia. Quieren que el Gobierno compre este año unos 50 millones de kilos de uvas para la elaboración de mosto, en lugar de los 20 millones de kilos que se están planeando, y se lo pedirán al gobernador Uñac a través de una nota. Para lograrlo, le proponen al Gobierno que postergue el programa de reconversión vitivinícola y que los dineros previstos se destinen a comprar más uva, ‘’ante la grave situación’’ del sector a raíz de que las bodegas no están comprando materia prima para elaborar vinos a causa del sobrestock reinante. Eso hace que a poco de arrancar la cosecha gruesa aún no hay precio para el kilo de uva para vino y el que se insinúa es muy bajo. También calcularon que los grandes productores e industrias no tomarán la totalidad de los créditos para cosecha y elaboración y proponen que el remanente también sea usado para la operatoria de compra de uva. ‘’El Gobierno nos promete comprar 20 millones de kilos de uvas a $6 el kilo en 6 cuotas y pretendemos que se compre más porque creemos que el Estado no va a perder dinero con esta operación. Las últimas operaciones de mosto son a muy buen precio, a 1.300 dólares la tonelada’’, dijo Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros. Pese a ser consultado, el Ministerio de Producción permaneció ayer en silencio frente a estos planteos.

Otros pedidos

Otro punto al que proponen cambios es el programa de bono fiscal por el cual el Gobierno otorgará

$1, $2, y $4 por kilo de uva destinada a mosto, uva de mesa y pasa, y otros usos. Solicitan que ese bono pueda ser usado para pagar los impuestos provinciales 2019 (incluido Hidráulica), en lugar de los vencidos al 31 de diciembre de 2018 como se estableció. Esto porque aseguran que todos los viñateros están al día, a raíz de que ese es un requisito indispensable para poder acceder a los subsidios y créditos a tasa cero que implementó el Gobierno. El argumento de este pedido es evitar que el viñatero se vea obligado a entregar el bono fiscal a otros sectores de la economía y se forme así un mercado negro. Todos esos pedidos forman parte de la nota que será enviada al Gobernador, junto con la solicitud de que el mandatario provincial interceda ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura para que acepte correr la fecha de liberación de vinos al 31 de agosto (actualmente es el 1 de junio) y para que el organismo aumente la exigencia del porcentaje de uva tintas del 65% actual al 100%, en la elaboración de vinos genéricos de color.

>> Inédita ayuda oficial para la vitivinicultura

El Gobierno provincial decidió este año una ayuda inédita a la vitivinicultura por $600 millones, y la medida más impactante es que se hará cargo de pagar las retenciones a la exportación de vinos que impuso el Gobierno macrista. Le pagará $3 por dólar exportado de vino a las bodegas y $1 al productor por kilo de uva vendido al exportador.



Pero además lanzó créditos de cosecha y acarreo a tasa cero para los más chicos y extrabancarios, y tasa subsidiada al 22% en los bancos para los más grandes; un bono fiscal para los productores que destinen la uva cosechada este año a usos no vínicos y un programa de créditos subsidiados para reconvertir viñedos a otras variedades o cultivos más rentables. Además, junto al gobierno de Mendoza, Uñac anunció que comprará uva para la elaboración de mosto para marcar un precio de referencia al mercado.