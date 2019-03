Iniciativa. La CAME ha iniciado una campaña para que la población conozca los efectos negativos de la comercialización de la mercadería ilegal.



La comercialización irregular de mercadería y la proliferación de las llamadas marcas “truchas”, que no son otra cosa que imitaciones de las originales, forman parte de un fenómeno que viene en aumento con la crisis. Y San Juan no escapa a la situación que preocupa al sector, al punto que el titular de la Cámara de Comercio local, Hermes Rodríguez, ha sido designado para formar parte de una comisión para combatir el flagelo armada en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Esta comisión se ha propuesto implementar una serie de acciones para atacar la venta ilegal entre las que se encuentran pedir mayores controles a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a Gendarmería Nacional, que hace la supervisión de los pasos fronterizos, e insistir con el Gobierno provincial y los intendentes municipales para que no autoricen la instalación de las llamadas “saladitas”, que no hacen otra cosa que perjudicar el comercio legal.



El problema del negocio de la venta ilegal es que en la práctica, según CAME, esconde un negocio millonario diseñado por mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, con trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería. La competencia desleal se traduce en menos empleo formal y derechos de los trabajadores y además no ingresan impuestos que se podrían destinar a sostener el sistema de salud, educación, seguridad y obras.



En el caso de San Juan, según explicó Rodríguez, no escapa al problema que afecta al país. Y citó que a la provincia llegan celulares, cigarrillos, ropa y calzado, sobre todo deportivo, que son falsificados. Además, se pueden encontrar repuestos de autos y electrodomésticos.

El problema es que este tipo de artículos no pagan impuestos y muchas veces no se comercializan por las vías tradicionales. En ese sentido citó que ha crecido la venta por las redes sociales, en muchos casos de artículos en negro. Y si bien en la provincia no hay “saladitas”, sí hay una grande en Mendoza, en la zona de La Paz. “Hay gente que organiza tours de compras para ir hasta la vecina provincia y eso termina perjudicando el comercio local”, dijo el dirigente.



En el caso de las marcas “truchas”, de ropa o calzado, se comercializan a entre un 20 a un 30% del artículo original y por eso el fenómeno crece. Para combatir ese problema, la Cámara de Comercio viene trabajando con el Estudio Torres Cantero y Asociados, para que los asesore en cómo pelear con las imitaciones. Marcelo Torres, un especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, dijo que cuando una marca está registrada y alguien sale con una copia o similar, se la puede primero intimar a que cese con esa actividad e incluso se le pueden iniciar acciones legales por el mal proceder.



A través de un relevamiento del comercio ilegal efectuado por la CAME en todo el territorio nacional se llegó a la conclusión de que la venta clandestina ascendió el año pasado a los 120.177 millones de pesos, lo que significa que el fisco perdió 20.857 millones de pesos en concepto de IVA que no recaudó y otros 3.500 millones de pesos de Ingresos Brutos.



Saladitas



Si bien en San Juan no funcionan este tipo de ferias, según datos de CAME a nivel nacional en el 2018 se encontraron 130 “saladitas” menos que en el 2017. La baja se debería a la suba del alquiler en los predios, que obliga a la gente a salir a vender en las calles. También tuvo que ver que las cámaras empresariales y los municipios vienen trabajando en la regularización de este tipo de negocios.

Hay un mapa para combatir el problema

La CAME tiene una opción para combatir la venta ilegal de mercadería. Se trata del Mapa Nacional de la Ilegalidad, una herramienta para visibilizar y combatir el flagelo manejado por mafias organizadas que encubren trabajo esclavo, fraude marcario, contrabando, corrupción, evasión impositiva y narcotráfico, y que va en desmedro del fomento de la industria nacional y de la creación de nuevas empresas, según expresan en la institución.



La confección del mapa se logra gracias a la colaboración de más de 1.544 entidades asociadas a la institución que aportan datos de lo que ocurre en las distintas localidades de todo el país y a las denuncias que llegan a través de la app “Argentina Ilegal”.



La herramienta, además de otorgar datos concretos que reflejan la grave problemática de la venta ilegal, permite generar informes comparativos entre los distintos semestres en que se realizan los relevamientos, diferenciando la modalidad “Saladitas” y “Manteros”, y acceder a la información sobre la evolución de la ilegalidad a través de los años.