El dólar blue sufrió su segundo descenso semanal seguido: en San Juan bajó $100 en la semana

El dólar blue bajó $20 y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan completó la semana con $100 menos teniendo en cuenta el cierre del viernes pasado, cerró en $1.360 para la compra y $1.450 para la venta.

En la semana, el billete paralelo cedió $30 y la brecha es nula, ya que el tipo de cambio oficial cerró al mismo valor.

El dólar oficial cayó en el segmento mayorista tras el feriado bancario del jueves y se ubicó a 6% del techo de la banda cambiaria. En paralelo, crecen las expectativas de que el Tesoro instrumente un plan para la compra sostenida de divisas, sobre todo debido a que debe cumplir con la meta de acumulación de reservas para fin de año pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 7 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $37 y cerró en $1.415 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.474,01 y la brecha con el dólar oficial es de 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.

MIRA TAMBIÉN Se conoció el primer dato de inflación de octubre que anticipa el número del INDEC

Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.