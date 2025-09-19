El INDEC difundió el índice de desempleo: San Juan registró el 3%, el menor de Cuyo En el país promedió el 7,6%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los indicadores laborales correspondientes al segundo trimestre del año en todo el país. Muestran a nivel nacional una tasa de desocupación de 7,6%, apenas abajo del dato del primer trimestre, que fue del 7,9%.

El dato duro, es que en el país más de 1,7 millón de argentinos buscan activamente trabajo y no lo consiguen.

De los 31 aglomerados urbanos relevados a lo largo y ancho del país que arrojaron un promedio del 7,6%, el Gran San Juan registró un 3%, mientras que en Mendoza fue del 6,4%. En tanto que el Gran San Luis anotó un 4,2%.

Un dato que preocupa en el país es el crecimiento del trabajo precario, el trabajo no registrado, o el llamado “trabajo en negro”. Es así que, según el Indec, considerando la población económicamente ocupada (que es del 44,5% del total de la población), la tasa de informalidad llegó al 43,2%, con un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.