En estos momentos hay 70 laboratorios de primer nivel en el mundo en los que científicos trabajan frenéticamente en busca de una vacuna que proteja a la humanidad del Covid-19, consecuencia de una tragedia global con más de 120.000 muertos y dos millones de contagiados. Mientras se desarrolla una medicación eficaz, que podría estar para fin de año en el mejor de los casos, el aislamiento social es el único recurso válido para evitar la propagación de la enfermedad, a pesar de las enormes pérdidas económicas y las incomodidades que implica el encierro.



La situación agobiante, al cambiar drásticamente los estilos de vida carentes de libertad de movimiento, hizo caer el estado de ánimo de la sociedad argentina en un 40%, según una encuesta, pero es una ínfima molestia y tolerable por la mayoría que pese a la incertidumbre inicial ahora no se aburre y la familia se mantiene ocupada con otras expectativas al desempeñar nuevas actividades desde el hogar aprovechando la tecnología, de manera de que aún para aquellos recluidos en soledad ahora es más tolerable, de acuerdo a otro relevamiento. En definitiva si el nombre es un animal de costumbre, esta rutina forzada comienza a conformarlo.



Lo importante son los resultados de la cuarentena en la Argentina, con una reducción del 139% de las eventuales muertes sin confinamiento, un cálculo del estudio elaborado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad de Buenos Aires. Es así que la cuarentena ha contribuido de manera directa e indirecta para evitar entre 80.000 y 120.000 muertes en el país con una progresión hasta mediados de mayo, un cálculo en base a datos oficiales y su comparación con la evolución del Covid-19 en otros países. El estudio tiene en cuenta el ritmo de decesos que venía con una tasa de duplicación de muertes cada cuatro días y se frenó con el aislamiento social.



Para los científicos no hay dudas sobre el resultado ampliamente satisfactorio de la cuarentena en la Argentina y, llevada al terreno político, debemos recordar las palabras del presidente Alberto Fernández al afirmar que "prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina", sumando la reflexión de que "de la muerte no se vuelve, de la economía sí se vuelve". En absoluto puede existir el dilema entre economía y salud porque si bien esta parálisis tendrá secuelas impredecibles, estaremos vivos para recuperar el aparato productivo.