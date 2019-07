Casi nadie pone en duda que las medidas de fuerza promovidas el viernes último, por los gremios aeronáuticos tuvieron una motivación política, ya que los reclamos no eran procedentes como para dar lugar a una huelga y entre sus principales promotores había conocidas figuras vinculadas al kirchnerismo, como el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, a quien también se lo relaciona con Hugo Moyano. Además, es evidente que se había especulado con el inicio del fin de semana largo; que viajaría mucha gente y que la medida tendría repercusión a nivel nacional.



Más de 13.000 personas son las que resultaron afectadas por este paro salvaje, tanto en el Aeroparque de Buenos Aires, como en el aeropuerto de Ezeiza. La demora y cancelaciones de vuelos provocaron numerosas pérdidas económicas, tano para las aerolíneas como para muchos pasajeros que perdieron sus vuelos sin poder aprovechar estos días, algunos con reservas de hospedaje en distintos lugares del país, otros con actividades programadas con debida anticipación y hasta personas que perdieron la posibilidad de realizar un trabajo específico previsto.



Las asambleas de personal que dieron lugar a la inactividad en el sector, fue la excusa ideal para justificar la medida de fuerza que tuvo como único objetivo generar conmoción e interrumpir la prestación normal del servicio aéreo, con un disfrazado reclamo a las autoridades nacionales en relación a la política aerocomercial.



La falta de sensibilidad de los sindicalistas no les permitió ver durante gran parte de la jornada que hubo gente mayor, con problemas de salud que fue sometida a una cruel espera, sin que nadie se compadeciera.



No se puede permitir que este tipo de atropellos se repitan de ahora en adelante, especialmente cuando los sectores sindicales pueden mantener un diálogo con las autoridades de turno. El hecho de posponer o derivar una reunión por algunos días, como aseguran los gremialistas que hizo el Gobierno, no les da derecho a realizar una medida de fuerza imprevistamente, afectando a tonta gente. Tampoco los habilita a amenazar a las autoridades diciendo que "todo es culpa del Gobierno" y que "esto va a terminar muy mal" si no encuentran respuestas satisfactorias.



Se deberán analizar estos casos y de concluirse en que la afectación de este servicio público fue improcedente, sancionar a los promotores con una acción que siente un precedente que sea tenido en cuenta en el futuro.