Las acciones que está llevando adelante el Foro de Abogados de San Juan, en un intento por intervenir decisivamente en la designación de la magistrada que ocupará la vacante dejada por el ex ministro de la Corte de Justicia local, Juan Carlos Caballero Vidal, no están contempladas en la actual forma de elección de jueces, por lo que constituyen una intromisión que no corresponde y que deberá quedar sin efecto. Desde el inicio de este proceso de selección, el directorio del Foro ha cuestionado el procedimiento y en su última asamblea extraordinaria resolvió ratificar el pedido ante la Cámara de Diputados de la provincia, para que realice una asamblea pública que permita a la ciudadanía conocer aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica de las ternadas, antes de que se la elija como ministro de la Corte. Afortunadamente, autoridades legislativas han señalado las pocas, o nulas, posibilidades de que la propuesta prospere, lo que indica que se está obrando con sentido común.



Las tres candidatas que forman parte de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura a la Cámara de Diputados, Celia Maldonado, Adriana Tettamanti y Adriana García Nieto, son reconocidas profesionales del ámbito local, por lo que la audiencia pública pretendida, es considerada innecesaria al no conducir a nada. Varios letrados del propio Foro, dijeron que el pedido era inconstitucional y que va contra el orden institucional. En pocas palabras que es un acto de desconocimiento y desconfianza a las instituciones vigentes, extemporáneo y con el que se pretende alterar un sistema que ha venido funcionando correctamente desde que fue implementado, bajo la consigna de que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes.''



En el país sólo La Rioja y nuestra provincia han conformado Consejos de la Magistratura que hasta ahora están funcionando dentro de lo normal, con un sistema que puede llegar a ser perfectible. Está integrado por dos abogados en ejercicio de la profesión, un legislador provincial, un miembro de la Corte de Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo.



La otra exigencia del Foro de Abogados, de poner en vigencia la ley 7.371 del Consejo de la Magistratura, actualmente suspendida, también apunta a rechazar la terna propuesta para iniciar nuevamente el proceso de selección. Con esta pretensión se estaría desestimando un trabajo que se ha hecho prolijamente basado en la legalidad y conforme a las normas vigentes.00