Desde el inicio de la pandemia los accidentes de tránsito en la provincia se redujeron considerablemente a consecuencia de las restricciones para la circulación que estuvieron en vigencia durante varios meses. Los 11.651 siniestros viales que hubo en 2019, con 162 muertos, se redujeron en 2020 a 6.552 accidentes con 59 muertos, cifra que este año puede verse superada nuevamente al haberse registrado en el primer semestre un total de 38 víctimas fatales, en accidentes que vuelven a ser recurrentes provocados por exceso de velocidad, el uso del celular mientras se conduce, exceso en el consumo de alcohol, y otras faltas consignadas en la Ley Nacional de Tránsito a la que se encuentra adherida nuestra provincia a través del decreto Nro 250.



Uno de los aspectos más distintivos respecto de los últimos accidentes que se están registrando lo constituye la falta de respeto de los conductores, que no se muestran solidarios al momento de transitar por la vía pública. La falta de cortesía y la costumbre de imponerse en el tránsito por el tamaño o la potencia del vehículo que se conduce, son dos de los factores que han terminado con grandes choques, algunos de ellos con saldo fatal al perderse vidas humanas. Nadie quiere dejar pasar a otro primero o ceder el paso en lugares que no están debidamente señalizados. La prioridad de paso si no está bien determinada tampoco es tenida en cuenta y es causante de la mayoría de las colisiones.



Hay otros factores que provocan un alto porcentaje de los accidentes, como la forma en que transitan los ciclista y motociclistas. Conceptos erróneos, por ejemplo, hacen creer que los ciclistas deben circular por la izquierda de las calles céntricas, cuando en realidad lo correcto es que lo hagan por la derecha, señalaron efectivos policiales especialistas en educación vial. Esto se basa en que todo vehículo que circula lentamente debe hacerlo por la derecha ya que los adelantamientos se hacen por la izquierda.



Otro tema es el de los animales sueltos en la vía pública. En todo caso esto está totalmente prohibido y se hace responsable al dueño de los animales que, por otra parte, los debe tener debidamente marcados y registrados.



En materia de prevención una de las prohibiciones existentes es la del polarizado de los vidrios con film o película autoadhesiva. Hay vehículos de alta gama que vienen con sus vidrios tonalizados y eso si está permitido. Lo que no está permitido son los polarizados en forma manual, por más que se hable de un porcentaje de oscurecimiento, que disminuyen la visión del conductor y no permite ver a través de los vidrios hacia el otro lado del vehículo.



Hay otras tantas disposiciones de tránsito que no se cumplen como debería ser y que son las causantes de los siniestros viales de cada día.