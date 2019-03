Cada tres años, en distintas capitales del mundo de países de habla hispana, la Real Academia Española (RAE), el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), con la colaboración de los gobiernos locales, organizan el Congreso Internacional de la Lengua, que este año tendrá como sede la ciudad de Córdoba. En su VIII edición más de 250 escritores, académicos y profesionales debatirán diversos aspectos vinculados al uso del español, considerada la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, con más de 500 millones de personas.



Se trata de un evento de gran relieve, a tal punto que en su apertura, programada para hoy en el Teatro del Libertador, se contará con la presencia de destacadas figuras de diversos ámbitos como el rey de España, el presidente Macri y personalidades vinculadas a las artes y las letras como los escritores Mario Vargas Llosa y Carme Riera, y Pedro Álvarez de Miranda, el último director del Diccionario de la Lengua española. Precisamente este catedrático, estudioso de la historia de la lengua, llega para aclarar algunas inquietudes referidas al uso del español que han sido objeto de debate en estos últimos tiempos en varios ámbitos, y que seguramente no estarán ausente en este encuentro internacional. En este sentido, hay una pregunta que emerge a menudo sobre por qué quedó marcado el género masculino en la lengua española, es decir por qué se llama "alumnos'' a un grupo de estudiantes de ambos sexos y no "alumnas''. Álvarez de Miranda no considera que haya que hablar de "patriarcado'', sino de una idea y práctica que es denunciada por el feminismo, y que esa palabra puede ser sustituida por otra más precisa que es "androcéntrica'' (visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino). Él considera que las sociedades occidentales son androcéntricas, donde los valores masculinos han tenido preeminencia sobre los valores femeninos. Con estas definiciones el catedrático abordó un tema que nos toca de cerca y es el referido al uso de la palabra "todes''. Sostiene que es es muy difícil que prospere dentro del lenguaje español, ya que si se inventa una nueva palabra, esa nueva palabra necesita ser aceptada por todos, cosa que no es fácil.



Es de destacar que el Congreso Internacional de la Lengua permitirá hasta el próximo sábado 30 analizar temas como el planteado por Álvarez de Miranda, al tiempo en que dará lugar a un gran número de manifestaciones artísticas, vinculadas al desarrollo cultural de la comunidad hispana a nivel mundial.