La conferencia intergubernamental que reunió en la ciudad de Marraketch a representantes de más de 160 países, incluyendo a la Argentina, aprobó en principio un protocolo para lograr la cooperación internacional que garantice el tratamiento de una migración segura, ordenada, y regular. El acuerdo, que deberá ratificarse el 19 de este mes, es el primero de la historia, pero nace debilitado por muchos reparos y ausencias clave.



La convocatoria de las Naciones Unidas para el cónclave en la ciudad marroquí puede considerarse un éxito en materia de política y colaboración internacional por tratarse de un encuentro sin precedentes y la aprobación de un documento inédito contra las fronteras cerradas, los nacionalismos exacerbados por tradiciones e ideologías, y por haberse priorizado la situación social de millones de desamparados.



Pero este hito en la historia del diálogo y el compromiso asistencial, reflejado en un documento, ha tenido ausencias significativas como las de Estados Unidos, Israel, Australia, Hungría, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. Chile fue el segundo Estado de nuestro continente en rechazar el acuerdo, al que se sumó después el retiro de la representación brasileña ante el inminente cambio de gobierno.



En esto radica la debilidad del consenso, ya que los países ausentes son grandes receptores de corrientes migratorias, no prevén modificar sus políticas de rechazo a los inmigrantes, o endurecerlas, como en EEUU con Donald Trump. No obstante, el pacto no es vinculante para los países y los que no lo firmaron es porque estuvieron ausentes por principios y sin haber expuesto sus posiciones negativas.



Es que el consenso alcanzado tiene una visión humanista y no es un tratado, tampoco es jurídicamente vinculante, sino se trata de un documento flexible dejando abierta la puerta para que se puedan sumar quienes lo deseen, como ha insistido en aclarar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero el cónclave ha sido histórico porque ningún Estado, por poderoso que sea, está en condiciones de asumir por sí solo el reto migratorio.



Se ha dado un rostro humano a la migración para que no se repitan los 60.000 migrantes muertos en los últimos 18 años. Es manejar en forma ordenada y segura el desplazamiento de las corrientes migratorias, mejorar la readmisión en condiciones de dignidad y, fundamentalmente, luchar contra el tráfico y la trata de personas que da lugar el desplazamiento irregular de quienes buscan mejores condiciones de vida.