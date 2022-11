Resultan ciertamente admirables las altas cotas de excelencia que alcanzaban no pocos personajes del pasado. Es el caso de filósofos y pensadores de la antigüedad, o figuras del Renacimiento como Leonardo Da Vinci, quien era escultor, ingeniero, inventor, pintor, anatomista, pensador, músico, arquitecto, entre otros talentos. Y no son pocas las personalidades de épocas pretéritas que sorprenden por la amplitud de disciplinas que dominaron, marcando a menudo en cada una nuevos límites superiores. Polímatas se les ha denominado a quienes abarcaron diferentes saberes y habilidades. Resulta lógico cuestionarse cómo la humanidad actual, con tantos recursos disponibles, no puede asemejarse a tales despliegues del genio humano. Es que tal vez en tales recursos, aquellos técnicos que hoy nos hiperconectan, radique el problema.



Una gran parte de las invenciones que revolucionaron la vida de las personas estaban enlazadas con el ahorro de tiempo. Los transportes, como el ferrocarril o el automóvil, posibilitaron desplazamientos entre distancias en una fracción de tiempo. Primero el telégrafo y luego el teléfono de línea, permitieron configurar una inédita estructura de relaciones inmediatas, tanto en lo personal como comercial y estatal. Pero en todos los casos fueron, y todavía lo son, herramientas para la que cada cual diera un salto en el tiempo. La llegada del teléfono celular representó la ubicuidad en la comunicación interpersonal: disponibilidad para ser contactados en todo momento. Sin embargo, todo fue tomando distinto cariz con la llegada de los teléfonos inteligentes. Inicialmente fueron concebidos para posibilitar una integración a internet. No obstante, siendo en realidad computadoras de bolsillo, quedaron abiertos a un desarrollo de software que les fue ampliando exponencialmente sus posibilidades. No sería necesario puntualizar todas las necesidades que puede cubrir un celular, hasta hace poco ni siquiera conjeturadas. Los dispositivos resultan cada vez más versátiles, pero la cantidad de tiempo que se los utiliza en promedio podría resultar desmesurada. Ya no representaría un instrumento para ahorrar tiempo, sino todo lo contrario. El informe "Digital 2022" (realizado por We are social) refleja que la persona promedio permanece 7 horas diarias conectada a internet. Representaría el 42% del tiempo de vigilia destinado a las diversas interacciones virtuales. Como referencia, con semejante cantidad de horas se podría estudiar una carrera universitaria, aprender idiomas, entre otras posibilidades. Además de este, existe el otro grave inconveniente que es el cómo absorbe gran parte de la atención, con un promedio de más de 140 revisaciones diarias del celular, hecho que entorpece vinculaciones humanas reales y seguras interacciones con el entorno. La conectividad es una herramienta portentosa y fundamental para el funcionamiento del mundo actual, pero su uso inmoderado está vampirizando buena parte del tiempo de la humanidad.