En distintos ámbitos hay una gran preocupación por el gran número de niños y adolescentes que no cuentan con las vacunas contra el covid. Según los registros de Salud Pública de la provincia más de 15 mil niños de entre 3 y 11 años y 30 mil adolescentes todavía no se han colocado ni siquiera la primera dosis, lo que es muy preocupante dada la proximidad del comienzo del ciclo lectivo; los casos de covid-19 que se han dado entre los menores y la posibilidad de que estos sean transmisores del virus contagiando a los mayores de su entorno.



Que los niños y adolescentes no quieran concurrir a vacunarse es en cierta manera responsabilidad de sus padres quienes evidentemente no les han inculcado la necesidad de inocularse como única medida preventiva que está demostrando su eficiencia. Los niños tendrían que haber participado de charlas y otros recursos para llegar a ellos con una información veraz que no los haga temer a la acción de vacunarse, mientras que los adolescentes se les tendría que haber llegado con una información que hiciera referencia a la responsabilidad que les compete como miembros de la sociedad y como vínculos con las personas mayores familiares o conocidas que son las que corren más riesgos en caso de contraer la enfermedad.



En el ámbito escolar el hecho de que el 60% de los niños no hayan completado el cuadro de vacunas es un antecedente que pone en riesgo el ciclo lectivo ya que se desconoce cómo puede ser el comportamiento de la población escolar en caso de que se incrementen los contagios. La decisión, hasta el momento, de no exigirse en nuestra provincia un pase sanitario determina la necesidad de que la mayor parte de la población escolar esté vacunada, como un reaseguro de que los niños no serán portadores del virus y que si lo contraen tendrán una carga viral muy baja. Debe inculcarse que los menores reciban las diferentes dosis de vacunas contra el covid de la misma forma que reciben las demás vacunas obligatorias como la BCG, contra el hepatitis B, neumococo, polio, rotavirus, gripe, varicela, etc.



Queda poco menos de un mes para que la campaña oficial mejore los porcentajes de vacunación de niños y adolescentes y para que el elevado porcentaje de no vacunados no incida negativamente en la presencialidad de las clases, algo que el Gobierno pretende implementar de mantenerse el actual status sanitario.



La presentación espontánea para la vacunación de niños y adolescentes es una medida acertada que tendría que complementarse con otras como un mayor número de puestos de vacunación en villas y barrios, entidades deportivas, clubes sociales y lugares de divertimento a donde concurren habitualmente este grupo etario.