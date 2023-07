Despliegues de 50.000 uniformados, incluyendo unidades de élite y tácticas de combate, se asocian conceptualmente y de manera automática a escenarios bélicos de cierta envergadura. Sin embargo estos datos, enteramente reales, se corresponden con lo que ha estado aconteciendo en Francia. Y las imágenes de los enfrentamientos callejeros evocan estampas de las más implacables guerras. Vehículos en llamas, barricadas, miles de detenidos, fuerzas de seguridad desbordadas y civiles lanzando bombas Molotov, no se condicen con la "fraternidad" que Francia siempre ha declamado. Por cierto que no es esta la primera ocasión que la nación gala siente fluir en sus calles furia y violencia, pero es posible que las causas puedan ser más preocupantes en esta ocasión. Además, no se circunscribe sólo a París, sino a toda Francia: 300 ciudades han reportado inquietante violencia callejera. El lamentable detonante de esta ira fue la muerte, por exceso policial, de un joven de origen argelino de nombre Nahel. Son varios los casos en que se ha denunciado a una policía extralimitada, al punto de haber ocasionado 13 muertes sólo en controles de tráfico el año pasado. Sin embargo, la cólera ciudadana ha estado devastando no sólo bienes a cargo del Estado, sino especialmente de particulares, los que ninguna relación tienen con lo reclamado. Autos incendiados y volcados, negocios destruidos y saqueados, o instalaciones arrancadas, lo testimonian. Se suma a ello la paralización de labores de quienes dependen de la circulación constante, como distribuciones, transporte y una extensa variedad de servicios fundamentales. Parecería que la sociedad se habría rebelado contra sí misma... o en todo caso una parte de la sociedad contra otra.

Pesa sobre Francia un aciago pasado colonialista, de sojuzgación acentuada, particularmente en extensas zonas del África, donde procuraron imponer, entre otras cosas, su idioma. Precisamente, gran parte de sus inmigrantes establecidos provienen del África, los que han aprovechado su francofonía, residiendo mayormente en suburbios. Y con cada situación policial, toda aquella historia colonial emerge, esgrimiéndose la desafortunada situación del racismo. Pero tal vez no sea primordialmente así. En su célebre obra "El choque de civilizaciones", el profesor Samuel P. Huntington previó situaciones tales. Sociedades disgregadas por enfrentamientos, debido a valores de base contrapuestos, más que por razas. Sucede que en Francia una gran parte de los inmigrantes pertenece a la religión musulmana, lo que produce confrontaciones permanentes con los usos y costumbres tradicionales. Difieren hondamente en vestimentas usadas en el espacio público, en el rol de la mujer, en determinados alimentos y bebidas, en ritos religiosos diarios... El problema trasciende el deceso de Nahel, es el de una sociedad escindida por las creencias más profundas, lo que a su vez desencadena una crisis de identidad colectiva de imprevisibles alcances y consecuencias.