El cambio de año implica el figurativo cruce de un umbral hacia una nueva etapa. Aunque en realidad se trata de una continuidad, el fraccionamiento en años permite un ordenamiento cronológico los hechos transcurridos, por una parte. Por otra, representa algo así como un módulo que nos permite una evaluación del curso de los acontecimientos colectivos y personales. Un método efectivo para distinguir los hechos relevantes de un año es conjeturar lo que en un futuro la historia tomaría como digno de destacar. Y el año 2022 ha sido prolífico en hechos y marcas notables. Tenemos el haber superado los 8 mil millones de habitantes, aunque con una definida caída en el crecimiento de las poblaciones, en algunos casos preocupantes. En Latinoamérica, ciclos políticos cada vez mas cortos han prohijado recurrentes inestabilidades. En otro orden de consideraciones, en diferentes partes del planeta no han dejado de causar estragos temperaturas extremas pocas veces registradas. Calores o fríos de intensidades para las cuales las infraestructuras instaladas no están preparadas, llegando a incidir por ello en las economías. La invasión rusa a Ucrania, acaecida en febrero e intrínsecamente relevante, ha tenido sin embargo una derivación impensada que impulsa la reconfiguración de todo el tablero mundial. Ucrania ha logrado no solamente resistir, sino que está contraatacando, habiendo ya ingresado en diferentes ocasiones en territorio ruso, con ataques que lograron su objetivo. Rusia fue considerada por décadas como una superpotencia militar, impenetrable e incomparable en su capacidad destructiva, reputación está siendo derogada. Una referencia ineludible para el 2022 es el caso de China. La forma en que enfrenta la propagación del Covid ha comprometido en diversos aspectos su economía y por ende la mundial, en su condición de gran comprador global. Esto marca un quiebre respecto a décadas de crecimiento "a tasas chinas'' del gigante asiático, con un impredecible efecto arrastre en el orden internacional.



El plano nacional ha seguido protagonizado por la aceleración de la inflación y su incidencia aciaga en todos los órdenes. Y una partición muy notoria y casi paralela entre imagen negativa y positiva de diferentes figuras políticas, describe a una sociedad manifestando un rechazo por mensajes tal vez poco propositivos o posiblemente demasiado homogéneos. Otro hecho para registro será sin duda la condena por hechos de corrupción de una vicepresidente en ejercicio, y expresidente. El triunfo del seleccionado argentino en el Mundial de fútbol de Qatar, está prestando servicios como un renovado y oportuno espejo para la sociedad.



En 2023, ecos de los hechos mencionados seguirán repercutiendo en cada aspecto, pero un aditamento redefinirá varias perspectivas: Argentina tendrá elecciones generales, con los despliegues de seducción y contraposición que ello implica. Hasta que tengan lugar, el curso de la economía definirá el ascenso o no de rupturismos.