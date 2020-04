Por ignorancia, maldad o egoísmo, la miseria humana ha seguido su curso marginal frente a una sociedad recluida y temerosa por los efectos de la pandemia mientras aplaude y agradece a los profesionales de la salud, del sistema de seguridad y de servicios prioritarios, por protegernos en una emergencia sin precedentes poniéndose al frente de un enemigo tan invisible como letal. Los casos de intolerancia maliciosa se suceden en las grandes urbes donde es más difícil la cuarentena por el estilo de vida y el movimiento de la actividad diaria. Las 27.000 personas detenidas o demoradas en el país por violar la restricción de circulación poniendo en riesgo la salud de todos, es una prueba evidente de la cantidad de inadaptados que existe, además de los que siguieron delinquiendo de las más diversas formas, incluso a través de Internet.



Pero lo que realmente conmueve, porque choca contra el sentido común, son las amenazas a los médicos y otros profesionales de la salud por parte de vecinos desubicados y anónimos, que les dejan mensajes agresivos por el sólo hecho de vivir en una torre de departamentos. Los intiman a no usar ascensores, no tocar picaportes ni barandas de escaleras, y evitar espacios comunes, por ejemplo, "atento a la gravedad de la pandemia y poner en riesgo a quienes habitan el edificio", según dice un cartel colocado por consorcistas no identificados. Además afirman que irán a la Justicia contra los que circulan retornando a sus viviendas sin cumplir las insólitas exigencias.



El rechazo a los "médicos del edificio", como los llaman, tiene en común el argumento de que allí viven muchos adultos mayores, como si esos ancianos no necesitaran de un vecino médico ante cualquier contingencia. Quienes amenazan a los profesionales de la salud del consorcio parecen creer que el coronavirus sepultó a todas las demás enfermedades y que nunca van a necesitar una consulta por cualquier dolencia. Tampoco es válida la denuncia judicial ya que en situaciones de emergencia el Código Penal establece que no será punible el que causare un mal por evitar otro mayor, en este caso el supuesto contagio alegado. Lo que tampoco saben es que un médico o sanitarista toma los recaudos para volver a su hogar.



Además de estas hipocresías de inadaptados que también aplauden a los médicos desde sus balcones, están otros marginales que se alimentan del Covid-19 sembrando el pánico en las redes sociales con noticias falsas o recetas caseras para curas milagrosas Y los delincuentes que aprovechan la desinformación para intentar entrar en viviendas con falsas identidades de personal sanitario. Por eso se debe estar muy atento ante los miserables que se aprovechan de una sociedad temerosa e indefensa viviendo en una pandemia con futuro incierto.